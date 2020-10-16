Ceren Ocak İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da görücüye çıkarttı

Defile çekimi Galataport İstanbul'da gerçekleştirilen İlkbahar/Yaz 2021 sezonu için ilhamını sokak modasından alan Ceren Ocak, koleksiyonundaki özel parçalarla stiline güvenen ve sıradanlıktan uzak kadınlara hitap ediyor. Hacimli kollar, düşük bel pantolonlar, korsaj detaylarının ön planda olduğu ve 20 görünümden oluşan yeni koleksiyonda denim, deri, keten, şifon gibi kumaşlar dikkat çekiyor. Aynı zamanda günlük stiline tasarım dokunuşu katmak isteyen özgür ruhlu kadınlar için ideal bu parçalarda siyah, beyaz, açık mavi ve bej renklere beyaz tonlarının yer aldığı batik desenler eşlik ediyor.

İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında her zaman plaj giyimine de yer veren Ceren Ocak, bu sezon iddialı tasarım anlayışını bikini ve mayo parçalarında da yansıtıyor. Bikinilerde karşımıza çıkan vücut zincirlerinde yer alan nazar boncuğu, dört yapraklı yonca, şans kilitleri ve Fatima’nın Eli gibi semboller, modern kadınların mistik yönlerine gönderme yapıyor. Koleksiyonda bütün görünümleri ise Jaagravii küpeler ve Manc deri çantalar tamamlıyor.

Koreografisini ve prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz Event Design & Production’ın, styling’ini Oğuz Erel’in üstlendiği Ceren Ocak İlkbahar/Yaz 2021 defilesinin saç tasarımı L'Oréal Professionel, makyajı ise M.A.C’in profesyonel makyaj artistleri tarafından yapıldı.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonu Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Ceren Ocak’ın koleksiyonlarına Ceren Ocak Showroom’unun yanı sıra, Gizia Gate’ten de ulaşabilirsiniz.