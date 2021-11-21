Çankaya Belediyesi’nden “Türkiye’de Parlamento Yapılarının Yüzyılı” sergisi

Çankaya Belediyesi, "Türkiye’de Parlamento Yapılarının Yüzyılı: Halkı Birleştirmek ve Fikirler İnşa Etmek" Uluslararası Konferansı 19 Kasım’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. Konferansın ardından “Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920-2020 Sergisi” de sanatseverlerle buluştu.

Çankaya Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının yüzüncü yılına özel hazırlanan uluslararası konferans ve sergiye ev sahipliği yaptı. Avusturya Büyükelçiliği ve Mimarlar Derneği 1927 ile ortaklaşa gerçekleşen ve geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle ertelenen etkinlik, "Türkiye’de Parlamento Yapılarının Yüzyılı: Halkı Birleştirmek ve Fikirler İnşa Etmek" Uluslararası Konferansı’yla başladı. Mimar Lale Özgenel’in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa mimar, yazar ve şair Ali Cezginkan, Christoph Hölz, Christian Preining ve Markus Kristan katıldı. TBMM’nin mimarı Avusturyalı Clemens Holzmeister’ın da anıldığı konferansta Türkiye’deki parlamento yapıları üzerinden demokrasinin gelişimi masaya yatırıldı.

Konferansın ardından etkinlik "Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920-2020" Sergisi’nin açılışı ile devam etti. Mimarlar Derneği 1927, Avusturya Büyükelçiliği ve AnkaraAks’ın desteğiyle düzenlenen uluslararası sergi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 29 Kasım’a kadar sanatseverleri konuk edecek.