2021 yılında verdiği bir röportajda, ailesi tarafından helal para kazanmak, yanlışın karşısında durmak, düzgün yaşamak gibi prensipler edindiğini dile getiren Cihangir Ceyhan, "Çoğunlukla sokakta büyüyen ama hatanın, yanlışın içine girmeyecek kadar sokağın ne olduğunu bilen, sokağı hazmetmiş biriyim. Sokakta olmak insana daha büyük bir bilinç kazandırıyor. Adeta bir 'survivor'ın içinde, 13-14 yaşında, hayatta hedef oluyorsun. Sokak çocuğu olabilirsin ama salak olmamak lazım. Hayat akıllı olmayı gerektiriyor. Serseri değilim ama sokakta da yaşarım diyelim" diye konuştu.

Peki “Camdaki Kız”ın Hayri’si Cihangir Ceylan kimdir?

Cihangir Ceyhan, 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lı olan Ceylan, ailenin en küçük çocuğudur. Eğitim hayatını Açıköğretim Üniversitesi İşletme bölümünde sürdüren Cihangir Ceyhan, İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldıktan sonra Adana'ya geri dönmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermiş, ardından 2020 yılında Alev Alev dizisinde oynamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden 33 yaşındaki oyuncu Fatma Ceyhan ile evlidir ve çiftin 1 çocuğu bulunmaktadır.

Oynadığı dizi ve filmler ise şu şekildedir;

2021 – 2022 Camdaki Kız (Hayri) (TV Dizisi)

2020 Alev Alev (Ömer) (TV Dizisi)

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016 – 2019 Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)