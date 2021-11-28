Bursa’nın 4 yöresel lezzeti daha tescillendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) girişimleri ile Bursa’nın kestane şekeri ve üzüm şırasının ardından süt Helvası, tahinli pide, Bursa cantık ve cevizli lokum, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldı. BTSO ayrıca kestane şekerinin Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvurusunu tamamladı.

Bursa’da üretilen ve kentle özdeşleşmiş ürünlere coğrafi işaret tescili almak için faaliyetlerine devam eden BTSO, Bursa kestane şekeri ve Bursa üzüm şırasının ardından Bursa süt helvası, Bursa tahinli pide, Bursa cantık ve Bursa cevizli lokum için de Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldı. Böylece BTSO’nun öncülüğünde coğrafi işaret tescil alan ürün sayısı 6’ya yükseldi. Bursa döner kebabının başvurusu süreci devam ederken, Bursa kestane şekerinin Avrupa Birliği tescil başvurusu da tamamlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya genelinde coğrafi işaret tescilli 10 binden fazla ürün bulunduğunu söyledi. Coğrafi işaretin dünyada 200 milyar dolar, Avrupa’da ise 60 milyar euro civarında bir pazarı olduğunu kaydeden Burkay, “Avrupa’daki ülkeler 100 yılı aşkın bir süredir bunu yöresel kalkınma sistemi olarak uyguluyor. Türkiye’de zengin coğrafyasının yanı sıra kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor. Türkiye’de 500’ün üzerinde coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Bursa’mız da coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri. Oda olarak kentimizin sahip olduğu değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

Bursa’nın geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Burkay, “Bu doğrultuda şehrimize özgü ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kestane şekeri ve üzüm şırasının ardından süt helvası, tahinli pide, cantık ve cevizli lokum için de Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldık. Böylece oda olarak coğrafi işaret tescili aldığımız ürün sayısı 6’ya yükseldi. Önümüzdeki günlerde Bursa döner kebabı için de sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Coğrafi işaret tesciliyle Bursa’ya özgü ürünleri koruma altına almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Coğrafi işaret tescil belgesi ile ürünlerin Bursa ekonomisine katkılarının da artacağını ifade eden Burkay, coğrafi işaretin ürünlerin sahip olduğu katma değeri yükselttiğine dikkati çekti. Burkay, “Hedefimiz, coğrafi işaret tescili ile hem Bursa’ya özgü ürünlerin katma değeri hem de üreticilerin gelirleri artırmak. Coğrafi işaret kullanmak isteyen üretici firmalarımızın Odamıza müracaatlarını bekliyoruz” dedi.

Coğrafi işaretler ürünlerin özgünlüğünü tescilleyerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırıyor ve ürünlerin katma değerini artırıyor. Böylece üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayarak, yerel ekonomileri kalkındırıyor. BTSO da coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı ve pazarlanması konusunda etkin çalışma yaparak, Bursa’nın sahip olduğu zenginlik olan coğrafi işaretleri yaşatıyor.