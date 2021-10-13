Bursa’da tarihi gölgeleyen 5 katlı bina böyle yıkıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ulucami ve 600 yıllık tarihi hanlar ve çarşılar bölgesini gün yüzüne çıkaracak dönüşüm projesi kapsamında, tarihi yapıların önüne sonradan inşa edilen binalar birer birer yıkılıyor. Atatürk Caddesi üzerinde 5 katlı bina birkaç dakika içinde yerle bir edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sadece kamulaştırma için 200 milyon liradan fazla ödeme yaptı. Cumhurbaşkanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı çıkartılan tarihi yapılar ve Ulucami’yi gölgeleyen binalar için yıkım kararı verilmişti.

Bugün geniş güvenlik tedbirleri arasında tarihi çarşıların önündeki 5 katlı bir apartman yerle bir edildi. Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, vatandaşlar ve esnaf yıkım anını büyük bir heyecanla izlediler