Burçları 2021'de hangi sürprizler ve neler bekliyor?

Can Aydoğmuş, 3 Ocak 2021'de 34 bin dolar ile rekorunu tarihi bir yükseliş ile tazeleyen Bitcoin'in yükseliş trendini ilk öngören astrologtur.

31 ARALIK GÜNÜ DEMET AKALIN VE ALİŞAN'IN KONUĞU: CAN AYDOĞMUŞ!

Pandemi ile ilgili tespitleri, korona aşısı ile ilgili öngörüleri ve uzaylılar ile ilgili kehanetleri çok konuşulan Can Aydoğmuş ekranlarının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’a da Aralık ayı içerisinde çok kez konuk oldu. 31 Aralık Perşembe günü de Star TV'de yayınlanan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah” programına yoğun istek üzerine tekrar konuk olacak olan Can Aydoğmuş, 2021 burç yorumlarını ve gelecek öngörülerini bu programda da izleyenler ile paylaşacak ve yine takipçilerini dakikalarca ekrana kilitleyecek.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş herkes tarafından merak edilen 2021 yılında dünyayı nelerin beklediği konusunun yanı sıra, burçlar ve 21 Aralık tutulması sorularına da cevap veriyor.

2020 yılının son günlerine yaklaşırken, 2021 yılında neler olacağını merak edenler için Can Aydoğmuş, Kuzey ve Güney düğümünün belli yıldızlarda tutulması gerçekleştiğinde, tarihte yaşanan örneklerine bakarak pandemi görüldüğünü söyleyebiliriz diyor ve salgının etkilerinin 2021 Şubat ayından sonra hafifleyeceği fakat tam bitişin 2023 Ocak ya da Mayıs ayları arasında olacağını öngörüyor.

TÜRKİYE, "ALTIN YILLARI"NI NE ZAMAN YAŞAYACAK?

"2023 Ocak ayından sonra Türkiye’nin çok büyük bir yükselişe gireceğini öngörüyor"

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, 2016 ve 2017 köşe yazılarında da özellikle belirttiği gibi 2023 yılı Ocak ayından sonra Türkiye’nin çok büyük bir yükseliş ve deyim yerindeyse "altın yılları"nı yaşamaya başlayacağını, birçok yer altı kaynağı ve madenden çok büyük bir zenginlik elde edeceğini ve Türkiye'nin her açıdan çok daha güçlü bir ülke olacağını öngörüyor ve ekliyor:

"Bu zorlu süreci doğum sancısı gibi düşünüp sonrasında yaşanacak güzelliklere odaklanmamız gerekiyor"

Tüm burçları ve tüm hayatımızı farklı enerjilerde etkileyen "Tutulmalar" konusuna da değinen Can Aydoğmuş, 18 yıllık döngülerden oluşan bu astrolojik olayın etkisi ile kişilerin 18 yıl önce yaşadığı olayların tekrar edebileceği, tekrarı yaşanan bu konularda da zaman zaman zorlanmalar ya da çözülmeler yaşayabileceğini belirtiyor.

Türkiye'nin Nostradamus'u ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un Pandemi ile ilgili tespitleri, Korona aşısı ile ilgili ön görüleri ve uzaylılarla ilgili kehanetleri de birer birer tam da öngördüğü tarihlerde gerçekleşiyor.

Can Aydoğmuş, "Modern Çağın Nostradamus'u" olarak anılıyor. Can Aydoğmuş'un, Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa ülkelerinden Azerbaycan'a kadar tüm dünyada geniş bir takipçi kitlesi var.

Covid-19 pandemi süreci, salgının ne zaman biteceği ve ne zaman normalleşme sürecine geçileceğini de pandeminin başında en doğru şekilde öngören Can Aydoğmuş'un doğru öngörüleri arasında. Can Aydoğmuş korona aşısının ne zaman bulunacağı konusunda da önceden "DOĞRU" tahminde bulundu.

UZAYLILAR, GEZEGENLERDEN GELEN FREKANS ETKİLERİNİ YUMUŞATIYOR OLABİLİRLER!

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Manisa depremi, Bingöl ve Bodrum depremlerini önceden tahmin etti. Azerbaycan’ın topraklarını genişleteceğini doğru bilen Can Aydoğmuş Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda “süper güç” olacağı öngörüsünde de bulundu. Can Aydoğmuş’un en dikkatle takip edilen öngörüleri arasında uzaylılar hakkında olan öngörüleri ve yorumları da yer alıyor. Modern çağın Nostradamus’u Can Aydoğmuş bütün galaksiye yayacağımız çok yoğun olumsuz enerji ya da dünyayı yok etme potansiyelimize karşı uzaylıların dünyanın etrafında belki de gezegenlerden gelen frekans etkilerini yumuşattıklarını öngörüyor.

UZAYLILARLA İLGİLİ SON GELİŞMELERİ CAN AYDOĞMUŞ, AYLAR ÖNCE YAZDI!

Ünlü astrolog uzaylılarla ilgili gerçeklerin Kasım-Aralık aylarında dünya kamuoyuyla paylaşılacağını da özellikle sosyal medya hesaplarında ve köşe yazılarında da belirten Cay Aydoğmuş’un öngörüleri yine doğru çıkrı ve İsrail’den gelen bir açıklama tüm dünyayı şoke etti. İsrail eski uzay güvenlik şefi yaptığı açıklamada uzaylılardan oluşan bir galaktik federasyonun uzun süredir Amerika ve İsrail ile bağlantıda olduğunu ve dünyada nükleer bir savaşın yaşanmaması için anlaşma yaptığını iddia ediyordu. Pentagon’da daha önce uzaylılar ile ilgili görüntülerini yani UFO’lar ile savaş uçakları arasında yaşanan it dalaşını yayınlamıştı.

UZAYLILAR İLE İLGİLİ SOMUT DELİLLERİN TAM DA BU DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAĞIN SÖYLEMİŞTİ!

Son dönemde ayrıca Amerika’nın Utah kentinde gizemli bir Monolit bulundu. Sonrasında bu Monolit yine gizemli bir şekilde kayboldu. Bu Monolitin benzeri bu kez Romanya’da görüldü. Tüm bunlar olmadan aylar önce ünlü astrolog Can Aydoğmuş sosyal medyadan uzaylılar ile ilgili somut delillerin tam da bu dönemde ortaya çıkacağını söylemişti.