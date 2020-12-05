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Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. İşte Türk kahvesi hakkında bilmedikleriniz...
Türk mutfağı denince dünyada ilk akla gelen lezzetlerden biri Türk kahvesi. Yapılışı ve içilme ritüeliyle dünyadaki diğer kahvelerden ayrılan Türk kahvesi, tek başına bir kültür. Sizin için kahvenize eşlik edecek çok ilginç bazı Türk kahvesi gerçekleri derledik. İşte tarih kitaplarından Guinness Rekorlar Kitabı’na Türk kahvesi hakkında çok şaşıracağınız bilgiler…
Kültür Sanat 05.12.2020, 09:55
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Kahvenin ilk olarak 9’uncu yüzyılda Etiyopyalı bir keçi çobanı tarafından bulunduğu tahmin ediliyor. O zamanlar Habeşistan olarak bilinen Etiyopya’nın Kaffa bölgesinde geçen hikayeye göre keçiler otlarken kendiliğinden büyümüş bir bitkinin meyvelerini yediklerinde her zamankinden daha enerjik ve hareketli oluyorlar. Bunu fark eden çoban Coffea adı verilen bu bitkide bir keramet olduğunu düşünüp kendi de denemeye karar veriyor. İnsanların kahve tüketimi ilk böyle başlıyor.
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