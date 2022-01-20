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Bu festival, Esenyurt tarihine yazılacak

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin 5. günü de söyleşiler, imza günleri, tiyatrolar ve atölyelerle devam etti. Şair Ahmet Telli’nin imza günü, Yazar, Oyuncu ve Yönetmen Ercan Kesal’ın söyleşi ve imza günü ve Sanatçı Ferhat Göçer’in “Aldırma Gönül” adlı müzikal tiyatrosuyla unutulmaz anlar yaşayan edebiyat ve sanatsevereler; ‘Bu festival Esenyurt tarihine yazılacak’ değerlendirmesinde bulundu.

Kültür Sanat 20.01.2022, 15:08
Bu festival, Esenyurt tarihine yazılacak

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin 5. günü de söyleşiler, imza günleri, tiyatrolar ve atölyelerle devam etti. Şair Ahmet Telli’nin imza günü, Yazar, Oyuncu ve Yönetmen Ercan Kesal’ın söyleşi ve imza günü ve Sanatçı Ferhat Göçer’in “Aldırma Gönül” adlı müzikal tiyatrosuyla unutulmaz anlar yaşayan edebiyat ve sanatsevereler; ‘Bu festival Esenyurt tarihine yazılacak’ değerlendirmesinde bulundu.

Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 5. gününde de imza günü, söyleşi ve şiir ve müzik dinletisiyle devam etti. İlçede ilk kez düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yazar Zeynep Alpaslan, Sadettin Turhan, İsmet Acı, Pınar Yılmaz ve Şair Ahmet Telli’nin okurlarıyla buluştuğu festivalde Yazar, Oyuncu ve Yönetmen Ercan Kesal da Esenyurt Belediyesi Eski Meclis Salonu’nda okurlarıyla yaptığı söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı. 5. günün son etkinliği ise güçlü sesiyle Sanatçı Ferhat Göçer’in, Usta Yazar Sebahattin Ali’nin ülkesine ve edebiyata adadığı yaşam hikâyesini kesitlerle anlattığı “Aldırma Gönül” adlı müzikal tiyatro gösterisi oldu.

“Umarım sürdürülebilir, devamı gelen bir etkinliğe dönüşür”

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali, sinema ve edebiyat alanında yaptığı çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaşan Yazar, Oyuncu ve Yönetmen Ercan Kesal’ı da sevenleriyle buluşturdu. Eski Belediye Binası Meclis Salonu’nda okurlarla bir araya gelen Kesal, yoğun ilgiyle karşılandı. Festivalin ilk yılında Esenyurt Belediyesi’ni kutlayan Sanatçı Ercan Kesal, “Katkı sunmak için buradayım. Bu buluşmaya vesile oldukları için de yetkililere çok teşekkür ediyorum. Umarım sürdürülebilir, devamı gelen bir etkinliğe dönüşür. Yine her yıl burada olmaktan mutlu olurum” dedi.

“Festivale sahip çıktıkça Esenyurt’a nefes olacaksınız”

Usta Yazar Sebahattin Ali’nin mücadeleyle geçen yaşamını hikâyeler, şarkılar ve şiirlerle anlatan Sanatçı Ferhat Göçer’in, “Aldırma Gönül” adlı müzikal tiyatrosu vatandaşlar tarafından coşkuyla alkışlandı. Duygu dolu gösterisinin ardından konuşan Sanatçı Ferhat Göçer, festivale katılmaktan onur duyduğunu ifade etti. Sanatçı Göçer, “Zor bir görev. Festivallerin ilk yılı en zor yıldır. Bu geleneği oturtmak büyük emek ister. Bu ilk festivalde beni aralarında görmek istemeleri benim için büyük bir onur. Bu açıdan tüm Esenyurt Belediyesi çalışanlarına ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Sizler bu festivale sahip çıktıkça Esenyurt’a nefes olacaksınız. Onların hayata bakmasını, bakış açılarını değiştirmeye yardımcı olacaksınız. Dünyalarını renklendireceksiniz, güzelleştireceksiniz. Bu açıdan kendi adıma, bir sanatçı olarak müteşekkirim. Başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu festival, Esenyurt tarihine yazılacak”

İlçede ilk defa düzenlenen edebiyat ve sanat festivaline yoğun ilgi gösteren Esenyurtlu vatandaşlar, on gün boyunca devam eden kitap fuarı, imza günleri, söyleşiler, atölyeler, tiyatrolar ve müzikal etkinliklerin keyfini yaşıyor. Esenyurtlu Fırat Demir, festivalin kültür ve sanat adına ilçede bir ilk olduğunu belirterek “Bu festival, Esenyurt tarihine yazılacak” diye konuştu. Demir, “Çok şahane bir şey. Daha önce de yapıldı bazı şeyler ama belli taraflara çekilerek yapıldı. Buradan Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a, ardından belediyede sebep olan herkese teşekkür ediyorum. Bunların sayesinde bu kadar güzel bir ortam oluştu. Yaklaşık on gün boyunca kitaplara, sanatçılara, sanata doyacağız; bu muazzam bir şey” diye konuştu.

“Halk buna susamış”

Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Sanatçı Ferhat Göçer’in “Aldırma Gönül” adlı müzikal tiyatrosuna katılan Esenyurtlu Ressam Rahmi Ateş, ilçede ilk defa geniş kapsamlı yapılan festivalin çok yerinde bir etkinlik olduğunu söyledi. “Halk buna susamış” diyen Ressam Ateş şöyle konuştu: “Burada bir eksiklikti. Siyasi iktidar biraz bunun önünü açtı. Zaten şu anda sanat faaliyetinin içindeyim, yani aşağıda derneğimiz var. Karşı tarafta da heykel, resim ve diğer etkinlikler yapılmaya başlandı. Bir okul haline dönecek bu. Keşke Türkiye’de bütün belediyeler bunun bir öncülüğünü yapsa, arkasını getirebilse. Bu tür etkinlikler gerçekten ihtiyaç. Çok yerinde bir etkinlik.”

Festival her kesime hitap ediyor

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin her kesime hitap ettiğini vurgulayan Ayşenur Eşsizer ise 8 yıldır Esenyurt’ta yaşadığını ve festivalin ilçede bir ilk olduğunu aktardı. Eşsizer, şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten birçok gönüle, genç kesime, insana hitap ettiğini düşünüyorum. Esenyurt biliyorsunuz İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri. Çok göç alan ve farklı farklı kültürlerden oluşan bir yer ve tabii haliyle çok genç bir kesim var. Bu festivalin genç kesim için yeri anlatılmaz. Kitap fuarı, gelen konuklar Kesinlikle çok güzel geçiyor. Bize yaşattıkları bu güzel atmosfer için öncelikle Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a ve arkada çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Duygulara hitap ediliyor burada. Gönüllerde yer ediniyor”

Bugün birçok yazarın söyleşi ve imza günüyle devam eden festival, 19.30’da Ahmet Telli ve Nurettin Rençber’in şiir ve müzik dinletisiyle son bulacak.

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