Birinci Mecliste "Ankara" konulu söyleşi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Cumhuriyet Müzesi Genel Kurul Salonu’nda düzenlenen söyleşide Ankara’nın Türk milletinin tarihi için büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Milli Mücadele ve Ankara ilişkisini kronolojik bir şekilde anlatan Açıkalın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelmesinden bu yana Ankara’nın Türk dış politikası için yapı taşı haline geldiğini ifade etti. Açıkalın, Milli Mücadele’nin bütün dünyaya anlatılmasıyla Ankara’nın küçük bir Anadolu şehri olmaktan çıkıp, tüm dünyanın dikkatini çekmeye başladığını dile getirerek, Ankara’nın Milli Mücadele’nin sevk idare merkezi olmasıyla kısa sürede bütün dünyanın ilgisini çekmeye başladığını anlattı.