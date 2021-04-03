Bir Zamanlar Kıbrıs'a izleyiciden tam not!

Bir süredir çekimleri Gazimağusa'da devam eden ve Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı, TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs" izleyici ile buluştu.

TRT kameraları, Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan 26 bölümlük yapımın galasında da kayıttaydı.

TRT'nin iddialı yapımı

Dizi, 1963 ile 1974 yılları arasında Ada'daki Türklere uygulanan Rum-Yunan zulmünü gerçek olaylardan esinlenerek ekrana taşıyor.

Dizinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan dizinin, 1963'te tarihe "Kanlı Noel Gecesi" olarak geçen saldırıyı anlatan ilk bölümü, TRT'de izleyiciyle buluştu. Bölüm izleyicilerden tam not aldı.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni böşüm ne zaman?

Bir Zamanlar Kıbrıs, 1. bölümü ile seyirciye merhaba dedi. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ilk bölümünde, birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için TRT 1 tarafından erişime açıldı. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın merakla beklenen 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.