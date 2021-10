Beyoğlu’nda Yayıncılık ve Meslek Standartları Çalıştayı resepsiyonu

Yayıncılık ve Meslek Standartları Çalıştayı resepsiyonu Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Bu çalıştayların sonucunda ortaya çıkanlar, ülkemize, kültürümüze, geleceğimize ruh verecek bizi var edecektir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Yayıncılık ve Meslek Standartları Çalıştayı’nın resepsiyonu yapıldı. Beyoğlu’nda bulunan Atlas Pasajı’nda saat 13.00’te gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin bulunduğu resepsiyonda konuşan Demircan, düzenlenen çalıştayların mesleki standartların yukarıya çekilmesi anlamında son derece önemli bir yerde olduğunu ifade etti.

“Mesleki standartlarımızı yukarıya çekmek adına anlamlı bir gün”

Bu tür çalıştayların önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Kültür dediğimiz, bizi biz yapan şey kitaptır. Büyüklerimiz, ‘Söz uçar, yazı kalır’ demiş. İşte yazıyı bir yerde kayıtlı hale getirmek yayıncılarımızın işidir. Kültürümüz sizlere emanettir. Bu dünya kuruldu kurulalı, ilk yazılı nüshalardan itibaren insanoğlunun sormadığı soru, cevabını bulmadığı cevap yok. Yani bizim için yeni olan her şey aslında geçmişte herkes tarafından söylenmiştir. Bazen Platon’u, Aristo’yu, Farabi’yi çok okuyorum. Bakıyorum benim aklıma gelen her şeyi aklına getirmiş sormuş ve cevabını da vermişler. Aslında insanoğlu bu sorularla her defasında kendini yeniden inşa ediyor. Herkes bir alemdir, herkes sorularının cevabını arıyor. İnsan bunu ancak okuyarak öğrenebilir. Bugün, mesleki standartlarımızı yukarıya çekmek adına anlamlı bir gün. Bu anlamda bakanlığımız olarak sizlerle bir araya geldik. Bu çalıştayların sonucunda ortaya çıkanlar, ülkemize, kültürümüze, evlatlarımıza, geleceğimize, sanatımıza ruh, hayat verecek ve bizi var edecektir. Bu protokol kapsamında genel yayın yönetmenliği, genel yayın koordinatörlüğü, çizerlik, illüstratörlük, grafik tasarımcılığı, grafik uygulama uzmanlığı gibi alanların ulusal mesleki standartlarının belirlenmesi konusunda yetkilendirilmişiz. Bu protokol kapsamında yayıncılık alanındaki mesleki standartların belirlenmesi için yürütülen çalışmaları bakanlığımız ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yayıncılık alanında meslek örgütleri ve sizlerin katkıları ile bunları sürdüreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.