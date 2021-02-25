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BENİMLE GİT ( BLACKWAY ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?
Bir Kuzeybatı Pasifik topluluğunun sağlam temellerine karşı gelen, modern bir masal olan Blackway, Lillian'ın hikayesini anlatıyor. Memleketine yeni dönen genç kadın, burada Blackway isimli bir adamın tacizine uğrar. Blackway, çöl kenarında yaşayan bu küçük topluluk içinde ceza almadan faaliyet gösteren bir azılı suçlu olmasının yanı sıra, eski de bir polistir. Yerel kasaba halkı tarafından şerife kasabayı terk etmesi tavsiye edilir. Lillian, Blackway'in saldırılarına direnmek yerine karşı koymaya karar verir. Kasabanın iki cesur erkeği ona yardım edecektir.
Kültür Sanat 25.02.2021, 13:16
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BENİMLE GİT ( BLACKWAY )
YAPIM YILI: 2015
YÖNETMEN: DANIEL ALFREDSON
OYUNCULAR: ANTHONY HOPKINS, JULIA STILES, RAY LIOTTA
Yıllar sonra doğduğu kasabaya geri dönen Lillian isimli genç kadın, Blackway isimli adamın tacizine uğrar. Blackway çöl kenarındaki küçük bir topluluk içinde ceza almadan faaliyet gösteren suç efendisi eski bir polistir. Yerel kasaba halkı tarafından şerife kasabayı terk etmesi tavsiye edilir. Lillian saldırıya dayanmak yerine karşı koymaya karar verir. Kasabanın iki cesur erkeği ona yardım edecektir.
OYUNCULAR:
ANTHONY HOPKINS
JULIA STILES
RAY LIOTTA