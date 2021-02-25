BENİMLE GİT ( BLACKWAY ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

BENİMLE GİT ( BLACKWAY )

YAPIM YILI: 2015

YÖNETMEN: DANIEL ALFREDSON

OYUNCULAR: ANTHONY HOPKINS, JULIA STILES, RAY LIOTTA





Yıllar sonra doğduğu kasabaya geri dönen Lillian isimli genç kadın, Blackway isimli adamın tacizine uğrar. Blackway çöl kenarındaki küçük bir topluluk içinde ceza almadan faaliyet gösteren suç efendisi eski bir polistir. Yerel kasaba halkı tarafından şerife kasabayı terk etmesi tavsiye edilir. Lillian saldırıya dayanmak yerine karşı koymaya karar verir. Kasabanın iki cesur erkeği ona yardım edecektir.

OYUNCULAR:

ANTHONY HOPKINS

JULIA STILES

RAY LIOTTA