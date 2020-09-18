Batman Belediyesi sanatçılarla sanatseverleri buluşturuyor

Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisi başrol oyuncusu, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu vatandaşlarla söyleyişi yaptı.

Bir otelde düzenlenen film gösterimi ve söyleşi programına Batman Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ile sinemaseverler katıldı. Söyleyişi öncesi bir açıklama yapan Batman Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, Batman Belediyesinin her alandaki hizmetleri, imkanları ölçüsünde yürütmenin gayreti içeresinde olduğunu söyledi. Bilgili, "Bu kapsamda kültürel sosyal hizmetleriyle olabildiğince ağırlık vermek istiyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız bu programda yine belediyemizin sanatseverlerle sanatçıları buluşturma adına düzenlediği bir etkinlik ben tekrardan bize destek veren sanatçılarımıza ve sanatseverlerimize belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Sanatın yaşı yok 7’den 70’e nasıl ki öğrenmenin yaşı olmadığı gibi kültürün sanatın da yaşı yok, burada bunu tecrübe etmiş oluyoruz. Ben bu etkinliğin Batman’a sanat adına Kültür adına illaki bir şeyler katacağına eminim, milli manevi değerlerimize bağlı sanatçı dediğimizde aklınızda oluşan o marjinal kesimi ekarte edecek bizim milli manevi değerlerimize bağlı ülkemizin geleceği için sanatın, kültürün geleceği için tarif ettiğimiz bir sanatçı kesin yetişmesi elzem. Yılardır ihmal edilmiştir. Ancak son zamanlarda yetişen yeni bir kitle olduğunu görüyoruz. Bugün salondaki arkadaşlarımıza baktığımızda bizde oluşan kanaat bu yönde, inşallah sanat dendiği zaman sadece batı taklidi değil bizimde sanat ve kültür açısından geçmişimizle ilgili tarihsel bağlarımızla bağlantı kuracak toplum her kesimine hitap edecek kimseyi dışlamadan ortak değerlere atıfta bulunarak bir sanat camiası, bir sanatçı kitlesi yetiştirmek hedefimizdir. Etkinliğe katılan öğrencilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah etkinliğin sonunda sanat adına sinema adına bir mesafe kat edeceklerinden eminim, kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Batman Belediyesi tarafından düzenlenen film gösterimi ve söyleşi programları, Sinema Akademisi programları kapsamında hazırlanan etkinlikte Karınca, Kapan ve Kelebekler Sonsuza Uçar filmlerinin gösterimi yapılacak. Söyleşi programlarında ise yönetmen Nazif Tunç, yönetmen Seyit Çolak ve yönetmen Mesut Uçakan ile oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ve oyuncu Ali Nuri Öztürk deneyimlerini sanatseverlerle paylaşacak.