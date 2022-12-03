Batı Anadolu’nun ilk yerleşim yerinin Bilecik olduğu onaylandı

Bilecik Belediyesi katkılarıyla Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan kazı çalışmalarında kentteki yerleşmenin günümüzden 9 bin 100 sene önce kurulduğu ve böylelikle yerleşmenin Batı Anadolu’da bilinen en eski açık hava yerleşmesi olduğu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) incelemeleri sonrasında onaylandı.

Bilecik Belediyesi’nden araştırmanın sonuçları hakkında yapılan açıklamaya göre, kazıların ardından Belediye ile TÜBİTAK arasında yapılan bir protokol kapsamında, arkeolojik buluntuların yaş tayini analizleri gerçekleştirildiği belirtildi. Daha önce yapılan analizlerle beraber, karbon kalıntıları ve insan kemikleri üzerinde yapılan testler sonucunda 25 örnekten sonuç elde edildi. Bu sonuçlar aralık ayı başında, Q1 seviyesi olarak tanımlanan Avrupa’nın önde gelen bilim dergilerinden birisi olan Mediterranean Archaeology and Archaeometry (MAA) dergisinde yayınlandı.

Yerleşime dair kalıntılar elde edildi

Bilecik Müzesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan tarafından geçtiğimiz yıl Bilecik Belediyesi’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, yuvarlak planlı evlerin ortaya çıkarıldığı Bahçelievler yerleşmesinde insan ve hayvan kalıntılarına dair bulgular yanında insanların günlük hayatlarından kullandığı pek çok araç gereç de ele geçirilmişti.

8 bin 600 yıl öncesine dayanan müzik aleti bulundu

Avcılık yanında Batı Anadolu’da artık ilk defa tarım ve hayvancılık yapmayı bilen, seramik üreten, kemik, mermer, çakmak taşı ve volkanik bir cam olan obsidyenden çok çeşitli aletler üreten köy sakinlerinin araştırıldığı arkeolojik kazılarda bulunan en önemli objelerin başında ise nefesli bir çalgı geliyordu. TÜBİTAK tarafından yapılan analizlerle, kemikten yapılmış olan ve flüt/düdük olarak tanımlanan müzik aletinin tam 8 bin 600 sene önceye ait olduğu, böylelikle Anadolu’da bilinen ilk müzik aletlerinden birinin Bilecik Bahçelievler yerleşmesinde bulunduğu kesinleşmiş oldu.

Bin 100 sene aynı yerde yaşamışlar

Günümüzden 9 bin 100 ile 8 bin sene önce aynı alanı hiç terk etmeden yaşayan, kalabalık nüfuslu bir topluluğun Bahçelievler’deki yerleşmesini Batı Anadolu’daki ilk köy olarak tanımlamanın yanlış olmayacağını dile getiren, kazının bilimsel sorumlusu Erkan Fidan, ‘’Kazıların tamamlanmasının ardından yayın çalışmalarının başladığını, nihai hedeflerinin tüm bilgileri bir kitap altında toplayarak, Bilecik’in ilk ev sahiplerini dünyaya tanıtmak olduğunu’’ söyledi.

DNA sonuçları bekleniyor

Kazılarda bulunan iskeletleri inceleyen Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Yılmaz Selim Erdal’ın ODTÜ ile ortak gerçekleştirdiği insan kemikleri üzerindeki DNA çalışmalarının ise önümüzdeki yıl çıkması bekleniyor. Böylelikle Bahçelievler’de yaşayan toplumun kökeni anlaşılabilecek.

Sonuçlar Bilecik’te tartışılacak

Aralık ayı ortasında, Bilecik Belediyesi tarafından organize edilecek olan arkeoloji çalıştayında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden gelecek olan 15 bilim insanı, Doç. Dr. Erkan Fidan ile birlikte Bahçelievler kazılarındaki sonuçları ve yerleşmenin Anadolu için önemini tartışacaklar. Çalıştay ile ilgili olarak ayrıca açıklama yapılacağı belirtildi.