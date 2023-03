Başkan Şimşek kültür merkezindeki iftar sofralarıyla gölbaşılılarla bir arada

Gölbaşı Belediyesi, birlik ve beraberliğin simgesi olan Ramazan ayında, “Sofralarımızı Paylaşalım, İftar Sofralarında Buluşalım” diyerek bu sene de iftar programları düzenliyor.

Ramazan ayı boyunca Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde verilen iftar programlarında günlük 3 bin vatandaş ağırlanıyor.

"Her gün iftar saatinde 3 bin vatandaşımızı kültür merkezlerimizde misafir ediyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ramazan ayında düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, “Doğal afetleri yaşadığımız, kayıplarımızın olduğu, yaralı vatandaşlarımızın yaralarını beraberce sarmak için çalıştığımız bu dönemde iftar soflarında vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Bu mübarek dayanışma ayında vatandaşlarımız ile soframızı paylaşarak Ramazan’ın manevi huzurunu birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayında geleneklerimizin yaşatılması için kültür merkezlerimize iftar sofraları kuruyoruz. Her gün iftar saatinde 3 bin vatandaşımızı kültür merkezlerimizde misafir ediyoruz.” dedi.

“Görüşü her ne olursa olsun, fark gözetmeden her vatandaşımızla aynı masada oturup beraber iftar açmak“

Ramazan ayının bereketini vurgulayan Başkan Şimşek, “Gölbaşı’mızda iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir arada olarak Ramazan’ın manevi huzurunu yaşıyoruz. Hedefimiz görüşü her ne olursa olsun, fark gözetmeden her vatandaşımızla aynı masada oturup beraber iftar açmak, önerilerini dinlemek, sohbet etmek, istişarelerde bulunmak. Bu maksatla her sene olduğu gibi bu sene de kültür merkezlerimizde vatandaşlarımızla iç içeyiz” şeklinde konuştu.