Balıkesir’de ’Gezen Sinema’ çocuklarla buluştu

Gezen sinema, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde öğrencilerle buluştu.

Gezen sinemayı dolduran öğrenciler, şarkılar söyleyip oyunlar oynarken, sevdikleri çizgi filmleri izledi. Burhaniye Nadir Tolun Ortaokulu bahçesine kurulan gezen sinemada anaokulundan ortaokul öğrencilerine kadar farklı seanslarla bine yakın öğrenci film izleme fırsatı buldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere kek ve meyve suyu ikramı yaptı. İlk defa sinemaya gitmenin heyecanını yaşayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Öğrenciler, etkinliğin tekrarlanmasını istedi. Mutluluklarını dile getiren öğrencilerden Mustafa Efe Tarancı, "Sinemayı çok sevdim. Bir daha gelmek istiyorum" derken, Sevgi Su da, "Sinemayı sevdim. Bir daha gelip bir daha izlemek istiyorum" diye konuştu. Öykü Ela Sarıtepe ise, "Filmi çok sevdim. Bir daha gelmek isterim. Gelirsem gene beğenirim" dedi.

Güzel bir hizmet olduğunu anlatan Öğretmen Yüksel Özçelik de, "Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri olarak Kültür Bakanlığı’nın getirmiş olduğu bu hizmetten faydalanıyorlar. Bazı öğrenciler için güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız çok eğlendi. İçeriden çıktım biraz önce. Çocuklar eğlendiler, şarkılar söylediler. Arkasından şimdi de çok sevdikleri filmi izliyorlar. Daha önce hiç görmemiş olan öğrenciler için de çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.