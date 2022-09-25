Balık Festivalinde vatandaşlar Hakan Altun konseriyle coştu

Ünlü sanatçı Hakan Altun, 3. Karaduvar Balık Festivali çerçevesinde Mersinli sevenleriyle buluştu.

Lezzetin eğlence ile buluştuğu ve iki gün sürecek festivalin ilk gününde binlerce vatandaş, aileleri ve sevdikleriyle birlikte Karaduvar sahiline akın etti. Vatandaşlar, ikram edilen sardalya-ekmek ve şalgamdan almak için sahilde uzun kuyruklar oluşturdu. Sanatçıların müzik dinletileri, ödüllü bilgi yarışmaları, şampiyon sporcuların performansı, çocuk etkinlikleri, sihirbazlık gösterileri ve halk oyunları ile daha da renklenen geleneksel Karaduvar Balık Festivali’ne şehir dışından da birçok kişi katıldı.

Festival çerçevesinde ünlü sanatçı Hakan Altun, sevenleriyle buluştu. ’Bir Telefon’ şarkısıyla konserine başlayan Altun, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Kalabalık nedeniyle festivalin düzenlendiği alanda yer bulamayan yüzlerce kişi, deniz kenarında kumların üzerine oturup şarkılara eşlik etti. Kimi mahalle sakinleri ise evlerinin damına çıkarak sanatçının şarkılarını dinlerken, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da konsere eşi Behiye Gültak ile birlikte katıldı.

Konserin sonuna doğru sahneye çıkarak Karaduvar Balık Festivali’ne katılımı nedeniyle Hakan Altun ve ekibine teşekkür eden Başkan Gültak, sanatçıya çiçek takdim etti.

Sanatçı Hakan Altun da festivale katılıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, davet dolayısıyla Başkana teşekkür etti.

Başkan Gültak, ardından Hakan Altun ve konseri dinlemek için sahili dolduran binlerce vatandaşı kendi çektiği selfie ile ölümsüzleştirdi. Hayranlarının ısrarı üzerine uzun süre sahnede kalan sevilen sanatçı, duygu dolu şarkılarını söyleyip hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.