Bağcılar’da Kültür Sanat Sezonu coşkulu bir törenle açıldı

Bağcılar Belediyesi 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu, siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı coşkulu bir törenle açıldı. Programda Bağcılar Kültür Sanat Yılı açılışına özel yapılan ve Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de rol aldığı “Sizinle Güzel” isimli kısa filmin gösterimi yapıldı.

Bağcılar Belediyesi 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu, siyasetten iş dünyasına ve edebiyattan sinema dünyasına kadar birçok tanınmış ismin katıldığı coşkulu bir törenle açtı. Renkli görüntülere sahne olan gecede; yönetmenliğini Çağrı Beşli, müziklerini ise Ali Tolga Demirtaş’ın yaptığı “Sizinle Güzel” isimli kısa film gösterimi, müzik dinletisi ve kum sanatı gösterisi sergilendi. Gösterimi yapılan kısa filmde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de rol aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in ev sahipliğindeki programa; Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Başkan Özdemir, yeni dönemde gençlerin istekleri doğrultusunda dinamik, özgün ve eğlenceli içeriğe sahip, her kesimden vatandaşı kapsayacak projeleri hayata geçirileceğini ifade etti.

“Gençlerimizin daha donanımlı olmasına katkı sağlamak istiyoruz”

Gençlerin daha donanımlı olmasına katkı sağlamak istediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar’da kuruluşundan bu yana önemli bir yer edinmiştir kültür sanat. Biz de var olan tecrübenin üstüne yeni donanımlar kazandırmak istiyoruz. Var olan çalışmalarımızı aksatmadan onları daha da nitelikli hale getirerek hem mekânsal anlamda hem de içerik açısından hem Bağcılarımızın gençleri için hem çocukları için hem de kadınlarımız için bütün Bağcılar fertleri için güzel bir sunum noktasına getirmek istiyoruz. Göreve geldiğimizden beri şunu ifade ettik gençlerin ve çocukların belediye başkanı olacağız diye, bunu ifade ederken tabi büyüklerimizi ihmal edeceğiz anlamında söylemedik. Her söylediğimizde de büyüklerimizin gözlerinin içinin güldüğünü gördük çünkü onların çocukları için torunları için bu anlayışı sergilediğimizi onlar da çık iyi biliyordu. Gençlerimizin daha donanımlı olmasına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

“Gayretlerinden dolayı Bağcılar Belediyemizi tebrik ediyorum”

Çalışmalarından dolayı Bağcılar Belediyesini tebrik eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise “Bağcılar Belediyemizi böylesine bir sezon açılışını kurguladığı ve böyle önemli davetlileri buraya getirdiği için tebrik ediyorum. Toplumsal hayat şehirlerde cereyan ediyor. Toplum kendisini kültürüyle somut olmayan mirasıyla veya inşa ettiği şehirlerde ortaya koyduğu yapılarıyla, somut mirasıyla ve sanatçıları aracılığıyla gündelik hayatına geleceğine inovasyonuna, sanatına, mimarisine, tasarımına yaptığı katkılarla toplumsal hayatını böyle yürütüyor diyebiliriz. Toplum hayatı şehir, bir yönüyle kültürdür. Bir yönüyle sanattır. Şehirlerimizin altyapıları çok iyi hale geldi şimdi ise insana fokuslanan, insanı eğiten kültürüyle buluşturan sanatta onları kavuşturan ve böylelikle şehirlerini saha yaşanabilir hale getirmeye çalışan bir perspektife yöneldi tüm belediyelerimiz. Bağcılar Belediyesi de bu çerçevede sanatçılarıyla fikir adamlarıyla, şairleriyle, edebiyatçılarıyla, tiyatrocularıyla birçok yönlü faaliyetleriyle bu buluşmaya ev sahihliği yapacak. Bu anlamda gayretlerinden dolayı Bağcılar Belediyemizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.