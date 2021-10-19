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Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Şanlıurfalılarla buluştu

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin’i Şanlıurfalılarla buluşturdu.

Kültür Sanat 19.10.2021, 17:24
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Şanlıurfalılarla buluştu

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin’i Şanlıurfalılarla buluşturdu.

Azerbaycan’ın bağımsızlık gününde Şanlıurfa’da gerçekleştirilen konserde konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, birbirinden güzel eserleri Şanlıurfalılar için söyledi.

Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünde düzenlenen konsere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandığı konserde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, seslendirdiği türkülerle Şanlıurfalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

İki ülke, tek millet, dost ülke Azerbaycan’ın bağımsızlığının 30. yılının düzenledikleri etkinliklerle Türkiye’de, Şanlıurfa’da kutlanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, can ülke Azerbaycan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik dolayasıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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