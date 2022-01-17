Ayvalık’ta dolunay ihtişamı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dolunay görüntüleri büyüledi. Ayvalık’ta günün ilk ışıklarına kadar parlayan Ay, sabah saatlerinde gözden kayboldu. Bu akşam da aynı ihtişamla Ayvalık semalarında gözlemlenecek olan dolunay, fotoğraf tutkunlarına da ilham kaynağı oldu.