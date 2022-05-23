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Atık malzemelerden ‘Yeşilçam’ defilesi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Sahil Anaokulu öğrencileri, atıl durumdaki malzemelerden “Yeşilçam Eko Okul Defilesi” düzenledi.

Kültür Sanat 23.05.2022, 08:42
Atık malzemelerden ‘Yeşilçam’ defilesi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Sahil Anaokulu öğrencileri, atıl durumdaki malzemelerden “Yeşilçam Eko Okul Defilesi” düzenledi.

Tatvan Sahil Anaokulu, ‘Yeşilçam Eko Okul’ projesi çerçevesinde atıl durumdaki malzemeleri geri dönüştürmek amacıyla Türk sinemasının gelişimine katkı sağlayan birbirinden farklı karakterleri canlandırdı. Öğretmenleriyle birlikte etkinliğe günler öncesinden heyecanla hazırlanan 6 yaş grubundaki minikler, makyaj yapıp Yeşilçam karakterlerine uygun atıl durumdaki malzemelerden hazırladıkları kostümleri giyerek sahneye çıktı. Minikler, Türk sinemasına damga vurmuş ve gelişimine katkı sağlayan Kemal Sunal, Türkan Şoray, Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul ve Kadir İnanır’ın da aralarında bulunduğu birbirinden başarılı isimleri rol aldı. Yaklaşık 120 minik öğrenci, canlandırdıkları karakterlerin posterleri ile sahneye çıkarak unutulmaz anlar yaşadı.

Veliler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören defile ile Yeşilçam sinemasının efsanevi isimleri yâd edildi.

Atıl durumdaki malzemeleri geri dönüştürmek için böyle bir projeyi gerçekleştirmek istediğini söyleyen Okul Öncesi Öğretmeni Nurcihan Akdeniz, “Bu projeyi yapmaktaki amacımız, ‘Eko Okul’ projesi çerçevesinde çocuklara atık materyalleri ve atık kıyafetleri nasıl değerlendirebileceklerini gösterebilmek adına böyle bir proje gerçekleştirmek istedik. Bunu da daha keyifli ve eğlenceli hale getirebilmek için defileye dönüştürdük. Yaklaşık 8 sınıfımız var ve her sınıfta 15’er öğrencimizden her biri farklı Yeşilçam karakterine bürünüp bu karakterleri sahnelediler. Yeşilçam karakterlerini hatırlamak, onları yâd etmek ve ufak da olsa onlara bir tebessüm göndermekti. Eko Okul projesinde amaç, atık tüketimini en aza indirmek ve bu konuda bilinçli bireyler yetiştirebilmektir. 2 yıldır okul olarak bu projeyi yürütüyoruz. Bu proje sonucunda belli başlı raporlar düzenliyoruz, koordinatörlüğe raporlarımızı gönderiyoruz ve proje sonucunda da okulumuz bir yeşil bayrak kazanacaktır. Yeşil bayrak ödülleri de her okul kazanamıyor. Sadece bu çalışmaları yerine getirmiş ve atık kullanımı konusunda çocukları bilinçlendirmiş olan okullara veriliyor. Biz de 2 yıldır çocuklarımız ile birlikte bu çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.

Çocuklar ile birlikte eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyleyen veli Mizgin Aygül de, “Çocuklar bu etkinliğe yaklaşık 2 haftadır hazırlık yapıyorlar. Bizler de onlarla birlikte eğlendik ve çok neşeli bir gün geçirdik. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Burada geri dönüşüm uygulaması yaptık. Atık malzemelerden, poşet, düğme, kapak, pet şişelerden bir elbise yaptık, çoğunluğu bu malzemeleri değerlendirdi. Defilenin amacı hem Yeşilçam karakterlerini bizlere yeniden canlandırmak hem de atıl malzemelerden geri dönüşüm yapabilmekti” ifadelerini kullandı.

Yeşilçam karakterlerini çocuklara tanıtmak için güzel bir proje yaptıklarını belirten veli Çiğdem Doğan Kılıç da, “Öncellikle Bitlis Tatvan Sahil Anaokulunun bu güzel projeyi hazırladıkları ve Yeşilçam’ı çocuklarımıza tanıttıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün çocuklara başarılar diliyorum. Çocuklarımızı en güzel şekilde okulda etkinlik yapabilsinler diye hazırladık. Bizler için biraz zorlu süreçti çünkü çalışıyorduk ama bu projeye bizleri kattıkları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yusuf Muhammet Karaman adlı öğrenci de Kemal Sunal karakterini canlandırmak için sahneye çıktığını ve çok eğlendiğini söyledi.

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