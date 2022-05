Atatürk’ü temsil den bayrak karaya çıkartıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk’ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı.

19 Mayıs kutlamaları, saat 07.45’te Atatürk Anıtı’nda başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi’nde Atatürk’ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı.

Burada 2 denizci ve 2 karacı asker ile birlikte 1 denizci subay, 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı nezaretinde 5 izciye teslim edildi.

Törende konuşma yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Milli Mücadelemizin 103. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 103 yıl önce ezelden beridir hür yaşamış ve hür yaşayacak kadim milletimizin istiklal meşalesinin ateşi istikbale atılan ilk adımla burada yakılmıştı. 103 yıl sonra da bugün yine aynı ruh ve inançla bu şanlı mücadelenin sembolü milletimizin şerefi olan al bayrağımız milletimizin geleceği olan Türk gençliğine teslim edilecektir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğin teminatı aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Bu bayram gençlerimize umutsuzluğa düştüğü her an yeni bir başlangıcın ilhamını vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi Allah’tan rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

19 Mayıs kutlamaları Samsun’da çeşitli etkinliklerle gün boyunca devam edecek.