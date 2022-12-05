Asırlık konak turizme kazandırıldı, yaşayan ve hayatını kaybeden şahsiyetlerin fotoğrafları ile donatıldı

Kahramanmaraş’ta turizme kazandırılan tarihi konakta, kentte yaşayan ve ve yaşamını yitiren birbirinden farklı meslek gruplarında yer alan yaklaşık 300 kişinin fotoğrafı sergilenmeye başlandı.

Kentte 150 yıllık tarihi konak restore edilerek ’Mümtaz Şahsiyetler Konağı’ ismiyle turizme kazandırıldı. Konağın tarihi dokusuna uygun içine eşyaları yerleştirildi. Kentteki iş dünyası, esnaf, öğretmen, akademisyen, işçi, emekli ve siyasetçiler gibi birçok meslek grubunda hizmet veren yaklaşık 300 kişinin fotoğrafı da odalara asıldı.

Konağın 150 yıllık tarihi olduğunu ifade eden konağın sorumlularından Akif Diş, “Konağımız 150 yıllıktır ve Devecilli eşrafından Kebapçızade Hacı Hüsref Efendinin konağı diye geçen şu anda Adnan ve Ali Kebapçı’nın yetkisindeyken bizim hizmetimize sunuldu. Biz, sanal alemde Mümtaz Şahsiyetler isimli bir çalışmamız vardı ve kitaba dönüştürdük şu anda 3’üncü cilt kitabımız çıkma aşamasında. Kentimizdeki mümtaz şahsiyetlerin hatıralarını anıyoruz ve onlara bir vefa borcumuzu ödeme adına konağımıza bu ismi verdik. Unutulmaya yüz tutmuş veya halihazırda hayattaki insanların hatıralarını burada yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Konakta 300’ün üzerinde mümtaz şahsiyetin fotoğraflarının olduğuna dikkat çeken Diş, “Bu rakam 700 kişiyi bulacak. 1800’lü yıllardan bu yana Maraş’ta yaşamış ve birçok faaliyetinde ön ayak olmuş sağlıkçılarımız, yargı mensupları, idareciler, siyasiler, esnaf ve iş insanları gibi hayatlarını aile fotoğrafları ile beraber anlatmaya çalışıyoruz. Odamızın birinde hayatını kaybetmiş mümtaz şahsiyetler, diğer odalarımızda ise hayatta olanların fotoğrafları mevcut. Bu insanların evlatları ve torunları geldiğinde duygusal anlara da şahit oluyoruz” diye konuştu.