Arter, yeni sezonu beş yeni sergiyle karşıladı

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter, beş yeni sergiyle yeniden ziyarete açıldı. Güvenli bir ziyaret deneyimi sunmak amacıyla binada kapsamlı hijyen tedbirleri uygulayan Arter’in yeni ve devam eden sergileri Pazartesi hariç her gün 11:00–17:00 saatleri arasında ziyarete açık. Kurumsal Sponsor Tüpraş’ın desteğiyle sergi girişlerinin Perşembe günleri tüm ziyaretçiler için ücretsiz olduğu Arter’e, Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın sağladığı ücretsiz servislerle erişilebiliyor.

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin üstlendiği Dinleyen Gözler İçin başlıklı sergi, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran yirmi üç yapıtı bir araya getiriyor. John Cage’in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergide, ziyaretçiler galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen “sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediliyor. Arter’in “Sesli Dizi” serisi kapsamında gerçekleşen üçüncü sergisi olan Dinleyen Gözler İçin, çevremizi kuşatan görsel dünyayla nasıl ilişkilendiğimizi sesin perspektifinden düşünmeye, sesin sanatın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki farkındalığımızı artırmaya odaklanıyor.

David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. tarafından gerçekleştirilen Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) başlıklı etkileşime açık yapıt ise dördüncü “Sesli Dizi” sergisi olarak yine Melih Fereli’nin küratörlüğüyle Karbon’da deneyimlenebiliyor. 1968 yılında koreograf Merce Cunningham tarafından, besteci David Tudor’a bir dans gösterisi için sipariş edilen Yağmur Ormanı, daha sonra CIE’den (Composers Inside Electronics, Inc.) John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından kendi kendini icra eden bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü. Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılırken, farklı biçimlerde müdahale edilip birleştirilmiş bu nesneler önceden kaydedilmiş ses dosyalarından gelen sinyallerle titreşiyor, yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyorlar. Dinleyen Gözler İçin ve Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) sergileri birbiriyle yakından ilişkilenerek ses ve sessizlik kavramları üzerinden tek bir sergi gibi de işliyor.

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği Gökcisimleri Üzerine başlıklı grup sergisi, yaşamsal bir biraradalık düzleminin bugün yeniden düşünülebilir ve inşa edilebilir olmasına dair sorulara odaklanıyor. Yirmi sekiz sanatçının yapıtlarını kapsayan sergi, var olanların bir araya gelme ve dağılma biçimlerini, ilişki kurma tarzlarını, birbirlerine mesafe alma ve yakınlaşma yollarını birlikte düşünmeye davet ediyor. Gökcisimleri Üzerine sergisi, tarihsel, kültürel ve ideolojik tanımlamalara dayanan dünyevi/göksel, doğa/kültür, insan/hayvan, beden/zihin, kadın/erkek gibi ikiliklerin ürettiği kutuplaşma, ayrım, hiyerarşi ve iktidar biçimlerine dair güncel eleştirilerden besleniyor.

Arter, yeni sezonda Alman sanatçı KP Brehmer’in (Berlin 1938–Hamburg 1997) kapsamlı bir retrospektifine yer veriyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği KP Brehmer: Büyük Resim başlıklı sergi, sanatçının otuz yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiriyor. Brehmer’in esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan 200’ün üzerinde yapıtın ve arşiv malzemesinin yer aldığı sergi, Arter’in Neues Museum Nürnberg (Almanya), Hamburger Kunsthalle (Almanya) ve Kunstmuseum Den Haag (Hollanda) ile birlikte, Kulturstiftung des Bundes’ın (Almanya Federal Kültür Vakfı) mali desteğiyle gerçekleştirdiği; küratoryal çerçevesini bu kurumlar adına Eva Kraus, Petra Roettig, Daniel Koep ve Selen Ansen’in belirlediği; üç yıla yayılan bu ortak yapım projesinin son aşaması olma niteliğini taşıyor. Sergiye ayrıca, KP Brehmer’in üretiminde öne çıkan kavram, tema ve düşüncelere derinlemesine bir bakış sunan KP Brehmer: Sanat ≠ Propaganda başlıklı kitap eşlik ediyor. Arter’in kuruluşunun 10. yılında Arter Yayınları’nın 50. başlığı olarak sergi paralelinde okuyucuyla buluşan kitap, Arter Kitabevi’nden satın alınabiliyor veya kitabevi@arter.org.tr e-posta adresi üzerinden sipariş edilebiliyor.

Alev Ebüzziya Siesbye’nin, Arter’de gerçekleşen Tekerrür başlıklı kişisel sergisi sanatçının son dönemde ürettiği yeni yapıtlarını bir araya getiriyor. Arter ekibinden Eda Berkmen’in küratörlüğünü üstlendiği sergide seramik sanatçısı Siesbye’nin tekrar kavramından yola çıkarak ve tek bir malzemeye, yönteme ve biçime odaklanarak gerçekleştirdiği üretim, yeni bir bağlamda sunuluyor. Tekerrür başlıklı sergi, sanatçının renk, şekil ve boyut farklarından uzaklaşarak bu sergi için özel olarak ürettiği yüksek pişirimli çanaklardan oluşuyor. İsmini Søren Kierkegaard’ın 1843 tarihinde yayımlanan Tekerrür başlıklı kitabından alan sergi, Siesbye’nin sayısız kez tekrar eden hareket ve ritimlerin sonucunda ortaya çıkan zamansız çanakları yoluyla tekrarlamanın imkânsızlığını ve getirdiği dönüşümü de görünür kılıyor.

1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiren Altan Gürman retrospektif sergisi 24 Ocak 2021’e; Cevdet Erek’in Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı sesli bir mimari yerleştirmeden oluşan Bergama Stereotip başlıklı sergisi ise 15 Kasım 2020’ye kadar görülebilecek.

GÜVENLİ BİR ZİYARET İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Arter, yeni sezonda da izleyicileri sosyal mesafe kuralları doğrultusunda kısıtlı kapasiteyle ve maskeyle kabul ediyor. Girişte ateş ölçer uygulamasının yapıldığı binanın yanı sıra ücretsiz Arter servisleri de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet veriyor. Bistro by Divan, Arka Bahçe, Kitabevi, Kütüphane ve Atölye’nin gerekli sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle yeniden kullanıma açıldığı Arter’de rehberli sergi turları sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenmeye devam ediyor; sesli rehber cihazları hijyenik poşetler içinde hizmete sunuluyor. Arter’in Öğrenme Programı kapsamındaki çocuk atölyeleri, çağdaş sanat seminerleri ve yorumlama etkinlikleri çevrimiçi olarak devam ediyor.

Kurumsal Sponsor Tüpraş’ın desteğiyle Arter sergilerine giriş Perşembe günleri her yaştan izleyici için ücretsiz; 24 yaş ve altındaki gençler ile Arter Beraber üyeleri ise Arter’i her gün ücretsiz ziyaret edebiliyor. Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın desteği sayesinde Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçlarıyla Arter’e ulaşılabiliyor. Arter, yeni bir bilgilendirmeye kadar Pazartesi hariç her gün 11:00–17:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Güvenli bir ziyaret için Arter’de alınan tüm sağlık tedbirlerine, ziyaret ve ulaşımla ilgili güncel bilgilere arter.org.tr/ziyaret adresinden ulaşılabiliyor.