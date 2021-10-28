Aras Kargo’nun 29 Ekim filmi bir kez daha yayında

Aras Kargo’nun ‘29 Ekim Neden 29 Ekim’ başlığıyla hazırladığı, 11 milyondan fazla insanın izlediği ve sosyal medyada uzun süre gündemde kalan film, gördüğü yoğun ilgi ve beğeni nedeniyle Cumhuriyet’in 98’inci yıldönümüne özel olarak yeniden yayınlandı.

Geçen yıl, Cumhuriyet’in 97’nci yıldönümü için Aras Kargo tarafından hazırlanan ve çok beğenilen film, başta sosyal medya olmak üzere pek çok farklı kanaldan gelen talepler üzerine bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yeniden yayınlanıyor. ‘29 Ekim Neden 29 Ekim’ başlığıyla az bilinen bir tarihi gerçeği gözler önüne seren ve Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim tarihinin arka planını anlatan film, “BirSonrakiGunOlamazdi” hashtag’i ile yeniden izleyiciyle buluştu.

Cumhuriyetin ilanı için seçilen tarihin hikâyesinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Fahrettin Altay arasındaki gerçek bir diyalog üzerinden anlatıldığı filmi yönetmen Tolga Karaçelik yönetti. Dönem kostümlerinin Atatürk’ün terzisinin dördüncü kuşak temsilcisi Levon Kordonciyan tarafından tasarlandığı yapımda Ulu Önderi oyuncu Tolga İskit canlandırıyor. Ryno tarafından hazırlanan ve prodüksiyonunu Public’in üstlendiği filmin bu yıl da yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor.

11 milyondan fazla izlendi

Verilen bilgiye göre, geçen yıl 29 Ekim’de 37 farklı mecrada gösterime giren ve toplumun tüm kesimleri tarafından çok beğenilen film, yayınlandığı ilk gün 8 saat süreyle Twitter’da Trend Topic olarak kalmış ve toplamda 11 milyondan fazla insana erişmişti. İki gün boyunca 2 bin 700 kişi tarafından paylaşılan ve sadece Youtube’da 1.2 milyondan fazla izlenme alan Cumhuriyet temalı film, 26-29 Ekim tarihlerinde tüm dijital kanallarda yeniden gösterimde olacak.