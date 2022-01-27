Antalya DOB’tan şubat ayına dolu program

Antalya Devlet Opera ve Balesi, şubat ayında zengin bir program ile perdelerini açacak. Opera, bale, müzikal, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 11 temsil ile izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB’da provalarına devam ediyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ara tatilde “Fonikler Köyü” senfonik masalını minik sanatseverler ile buluşturacak. Çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak olan eser 2 Şubat Çarşamba saat: 14.00’te gerçekleştirilecek. Sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramları çerçevesinde çocuklara, senfonik orkestra ve klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanan eserde Antalya DOB orkestrası ile birlikte çocuklar orkestra şefi Tolga Taviş’in “Fonikler Köyü”ne yolculuğa çıkacak.

"Şubatta iki opera eseri"

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Puccini’nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği ve ilk günden itibaren kapalı gişe oynadığı dünyaca ünlü ‘Madama Butterfly’ operasını sahneli konser formatında 5 Şubat ve 26 Şubat Cumartesi akşamları saat: 20.00’de sanatseverler ile buluşturacak. Yiğit Günsoy’un sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ operasını 15 Şubat Salı akşamı saat: 20.00’de sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan eserde Antalya DOB orkestrasını Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

"Kanlı Nigar"

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ocak ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli eserlerinden “Kanlı Nigar” müzikalini Cem İdiz’in besteleri ile 8 Şubat Salı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde tekrar sahneleyecek.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan ve metinleri Özlem Belkıs’a ait olan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

"Romee ve Juliet sezona veda ediyor"

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan “Romeo ve Juliet” balesini 10 Şubat Perşembe, 12 Şubat Cumartesi ve 22 Şubat Salı akşamları saat 20.00’de bu sezon son kez sahneleyecek. Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan ‘Romeo ve Juliet’ Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olarak dikkat çekiyor.

"Şubat ayında konserler"

Antalya Devlet Opera ve Balesi 17 Şubat Perşembe saat: 15.00’te Antalya Müzesi’nde ‘Müze Konseri’, 19 Şubat Cumartesi saat: 20.00’de Verdi ve Puccini’nin eserlerinin seslendirileceği ‘Gala Konser’ ve 24 Şubat Perşembe saat: 20.00’de ‘Çello Yıldızları’ konserleri ile Antalyalı sanatseverler ile sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor.