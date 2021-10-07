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Ankara’ya Hacı Bayram-ı Veli Müzesi

Ankara’da Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle Hacı Bayram-ı Veli Müzesi kurulacak.

Kültür Sanat 07.10.2021, 09:18
Ankara’ya Hacı Bayram-ı Veli Müzesi

Ankara’da Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle Hacı Bayram-ı Veli Müzesi kurulacak.

Geçtiğimiz aylarda Hacı Bayram-ı Veli’nin Solfasol Mahallesi’nde doğduğu ev ve çevresini yenilemeye başlayan Altındağ Belediyesi, önemli bir adım daha atıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle Altındağ’da “Hacı Bayram-ı Veli Müzesi” açmak için düğmeye basıldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve akademisyenlerle birlikte müzenin kurulacağı Hacettepe Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ecdad mirasına sahip çıkmak bizim görevimiz” dedi.

“Müze tarihi Hamamarkası bölgesinde olacak”

Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin başkent için çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, “Geçtiğimiz aylarda Hacı Bayram Veli hazretlerinin doğduğu ev ve çevresini yenilemeye başlayarak ecdad mirasının bizim için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştik. Şimdi bu mirasa sahip çıkabilmek için önemli bir işbirliğine daha imza atıyoruz. Ankara’mıza yeni bir müze kazandırmak için girişimlerimizi tamamladık. Tarihi Hamamarkası bölgesinde Ankara konağımızda açmayı planladığımız müze için çalışmalara başladık. Türk Tarih Kurumu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile bunun için birlikte çalışıyoruz. Ecdadımızın yadigarı olan önemli eserleri ve kültürel değerleri gelecek nesillere sapasağlam ve yakışacak bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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