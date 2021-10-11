Ankara’nın Başkent oluşunun 98. yılı Haluk Levent ile kutlanacak

Ankara Gölbaşı Belediyesi, Ankara’nın başkent ilan edilişinin 98. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak. Sevilen sanatçı Haluk Levent, 13 Ekim Çarşamba Günü Saat 20.00’da Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda Ankaralılarla buluşacak.

Gölbaşı Belediyesi Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünde sevilen sanatçı Haluk Levent’i ağırlayacak. Mogan Gölü kenarında 13 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm Ankaralıları konsere davet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ankaramız’ın Başkent oluşunun 98. yılını kutlayacağız. Akşam 20.00’de Gölbaşı’nın eşsiz atmosferinde değerli sanatçımız Haluk Levent ile bu coşkuyu yaşamak için bütün Ankaralıları Gölbaşı Atatürk Sahil Park’a bekliyoruz. Sağlık tedbirleri kapsamında girişlerde HES kodu kontrolü yapılacak, maske ve hijyen kurallarına riayet edilecek” dedi.