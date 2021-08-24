Ankara Büyükşehir Belediyesinin açık hava konserlerinde yıldızlar geçidi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin normalleşme süreciyle birlikte başlattığı “Büyükşehir Parklarda” adlı yaz konserleri devam ediyor. 26-27-28 ve 29 Ağustos 2021 tarihlerinde çok sayıda sanatçı Başkentlilere müzik ziyafeti sunacak.

Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Başkentlileri moral olması açısından uzun süredir ara verilen konser programlarıyla buluşturmaya başladı. “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programlarıyla her hafta ünlü sanatçıları Başkent’te ağırlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 26, 27, 28 ve 29 Ağustos 2021 tarihlerinde de unutulmaz konserlerle Başkentlilere müzik ziyafeti sunacak.

Konserlerle dolu yaz akşamları

Başkent Ankara, 7’den 70’e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık hava konser programları ile adeta yıldızlar geçidine de ev sahipliği yapacak. Altınpark ve Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilecek müzik şöleninde şu sanatçılar sahne alacak:

- Onur Akın ve Kent Orkestrası: 26 Ağustos Perşembe günü Altınpark’ta saat 20.30

- Buray: 27 Ağustos Cuma günü Altınpark’ta saat 20.30

- Koray Avcı: 28 Ağustos Cumartesi günü Gençlik Parkı’nda saat 20.30

- Agora Senfoni Orkestrası Saygun Filarmoni Korosu ve Metin Uca: 29 Ağustos Pazar günü Altınpark’ta 20.30