American Ultra konusu ne? American Ultra filminin oyuncuları kimler?
Son dönemin iddialı aksiyon ve komedi filmlerinden olan American Ultra, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Yönetmen koltuğunda Nima Nourizadeh’in oturduğu American Ultra filminin başrollerinde ise Jesse Eisenberg ve Kristen Stewart yer alıyor. Peki, American Ultra filminin konusu ne? İşte, American Ultra filmi konusu ve oyuncuları hakkıkndaki bilgiler...
2015 yılında vizyona giren ve beyaz perdede olduğu zamanlarda oldukça sevilen American Ultra filmi, bu akşam televizyonda yayınlanacak. Aksiyon ve komediyi birleştiren film, gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerinde topluyor. American Ultra filminin konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler haberimizde.
AMERİCAN ULTRA FİLMİ KONUSU
Mike ile sevgilisi Phoebe küçük bir kasabada son derece sakin bir hayat sürerken sıkıcı buldukları hayatları olağanüstü bir macerayla şenlecektir. Mike yakın zamanda sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlarken Mike'ı tanıyan kimsenin bilmediği bir sır her şeyi altüst eder. Mike esasında hükümet için çalışan bir gizli ajandır ve üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle etiketlenmiştir. Mike, çalıştığı birim tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken Phoebe'yi de yanına alıp peşindekilerden kaçmak için yollara düşer ve tüm becerilerini sergilemek zorunda kalacağı zorlu bir deneyime adım atar.
AMERİCAN ULTRA OYUNCULARI
- Jesse Eisenberg – Mike Howell
- Kristen Stewart – Phoebe Larson
- Topher Grace – Adrian Yates
- Connie Britton – Victoria Lasseter
- Walton Goggins – Laugher
- John Leguizamo – Rose
- Bill Pullman – Raymond Krueger
- Tony Hale – Peter "Petey" Douglas
- Monique Ganderton – Crane
- Stuart Greer – Sheriff Bernie Watts
- Lavell Crawford – Big Harold
- Michael Papajohn – Otis
- Nash Edgerton – Beedle