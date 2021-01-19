American Ultra konusu ne? American Ultra filminin oyuncuları kimler?

2015 yılında vizyona giren ve beyaz perdede olduğu zamanlarda oldukça sevilen American Ultra filmi, bu akşam televizyonda yayınlanacak. Aksiyon ve komediyi birleştiren film, gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerinde topluyor. American Ultra filminin konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler haberimizde.

AMERİCAN ULTRA FİLMİ KONUSU

Mike ile sevgilisi Phoebe küçük bir kasabada son derece sakin bir hayat sürerken sıkıcı buldukları hayatları olağanüstü bir macerayla şenlecektir. Mike yakın zamanda sevgilisine evlilik teklifi etmeyi planlarken Mike'ı tanıyan kimsenin bilmediği bir sır her şeyi altüst eder. Mike esasında hükümet için çalışan bir gizli ajandır ve üstleri tarafından güvenilirliğine gölge düştüğü gerekçesiyle etiketlenmiştir. Mike, çalıştığı birim tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken Phoebe'yi de yanına alıp peşindekilerden kaçmak için yollara düşer ve tüm becerilerini sergilemek zorunda kalacağı zorlu bir deneyime adım atar.

AMERİCAN ULTRA OYUNCULARI