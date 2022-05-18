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‘Amasya patlıcan pehli’ yemeğine coğrafi işaret tescili

Amasya patlıcan pehli yemeği coğrafi işaret aldı. Böylece şehzadeler şehrinin tescilli ürün sayısı 9’a yükseldi.

Kültür Sanat 18.05.2022, 08:34
‘Amasya patlıcan pehli’ yemeğine coğrafi işaret tescili

Amasya patlıcan pehli yemeği coğrafi işaret aldı. Böylece şehzadeler şehrinin tescilli ürün sayısı 9’a yükseldi.

Amasya Valiliği’nin kentin zengin mutfak kültürünün tanıtımına yönelik sürdürdüğü çalışmalara lezzetli bir halka daha eklendi. Koyun eti ve patlıcanla yapılan bir yemek olan ‘Amasya patlıcan pehli’ coğrafi işaretle tescillendi.

Geçen yıla kadar kentte 4 olan coğrafi işaretli ürünlerin arasına yapılan çalışmalarla Amasya etli çiçek bamyası yemeği, Amasya toyga çorbası, Amasya baklalı dolma ve Amasya çöreğinin ardından Amasya patlıcan pehli de eklendi.

“Hedef coğrafi işaret sayısını 33’e çıkarmak”

9 coğrafi işaret tesciliyle yetinmeyip planladıkları 24 ürünü daha tescil ettirerek coğrafi işaret sayısını 33’e çıkarmak istediklerini belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İlimizin köklü tarihi, kültürü ve geleneklerini de en iyi şekilde yansıtarak bu alanda Türkiye’de önemli bir noktaya gelmiş olacağız” dedi.

“Bu tarifi babaannemden öğrendim”

Özel hazırlanan patlıcan pehliyi pişiren kadınlardan Lerzan Şahin, “Amasya’mızda Osmanlı saray mutfağının izlerini görebiliyoruz. Ben bu tarifi babaannemden öğrendim. Kızartılan eti patlıcanı birleştirince patlıcan yemeği, kebabı oluyor. Bizim pehlinin özelliği yapımında kuzu budu ya da gerdanı kullanılıyor. Kemikli olacak. Mühürlenen etler sonra haşlanacak. Uzun uzun doğranan patlıcanlar bol yağda kızaracak. Kendi suyuyla birleştirince de daha hafif ve lezzetli oluyor” diye konuştu.

Lezzet meraklılarına davet

Lezzet meraklılarının Amasya’ya davet eden Toprak Kadın Girişimi Başkanı Döndü Olgun ise, “Amasya patlıcan pehliyi yapması zahmetli ama yemesi çok lezzetli. Doya doya yesinler” şeklinde konuştu.

Büyük Amasya Oteli’nde gerçekleşen tanıtım programında şehre ait diğer coğrafi işaretli yiyecekler Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO öğrencileri tarafından ikram edildi. Programa, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Belediye Başkanvekili Ahmet Çoban, YHKB Müdürü Mustafa Örgüt ve protokol üyeleri de katıldı.

Patlıcan pehlinin yapılışı:

Önce patlıcanlar alacalı soyulur. Uzunlamasına 3’e bölünür. Tekrar enine üçe bölünür. Tavada kızgın yağda hafif kızartılarak tepsiye döşenir. Üzerine kabuğu soyulmuş halkalar halinde doğranmış domatesler ilave edilir. Üzerine az suda haşlanmış kaburga eti suyu ile birlikte yerleştirilir. Tuzu ve karabiber ilave edilir. Etler kızarıp suyunu çekene kadar fırında pişirilir. Sıcak servis yapılır.

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