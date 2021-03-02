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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon ve sinema dünyasının en önemli ödülleri sahiplerini buldu. Nomadland, Crown, Borat ödül törenine damgasını vururken Mank büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Kültür Sanat 02.03.2021, 15:50
2003
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri dün gece 78’inci kez gerçekleşti ve pandemi koşulları nedeniyle farklı bir konseptte yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Dram dalında Nomadland ve komedi filmi Borat Subsequent Moviefilm Altın Küre’den zaferle ayrılan yapımlar oldu.

Bu yıl ödül töreni New York’ta ve Beverly Hills’te gerçekleşti. Az sayıda davetli yer alırken bu kişilerin de corona virüsüyle mücadelede canla başla çalışan sağlık çalışanları olduğu belirtildi. New York’taki etkinliği Tina Fey yönetirken, Beverly Hills’teki töreni Amy Poehler yönetti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla sanal olarak iki farklı lokasyonda gerçekleşen ödül töreninde öne çıkan detaylar ise şu şekilde:

Nomadland ile en iyi yönetmen dalında ödül alan Chloe Zhao, Altın Küre tarihinde bu kategoride ödül kazanan ikinci kadın oldu. Zhao, bu dalda ödül alan ilk Asyalı kadın olarak da tarihe geçti.

Borat Subsequent Moviefilm’in yaratıcısı Sacha Baron Cohen de komedi dalında en iyi erkek oyuncu dalında ödülü kazandı.

ÖDÜL PRENSES Dİ’YE GİTTİ

Dizi kategorisinin açık ara kazananı ise The Crown oldu… Dizi, drama dalında en iyi dizi ödülünü alırken, Prenses Diana’yı canlandıran Emma Corrin en iyi aktrist ödülünün sahibi oldu.

Prenses Charles’ı canlandıran Josh O’Connor da en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Crown’da Prens Charles’ı canlandıran Josh O’Connor en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Yurttaş Kane filminin senaristinin hikayesini anlatan Netflix yapımı Mank, 6 adaylıkla iddialı girdiği törenden eli boş ayrıldı. Mank, hiç ödül alamayarak Hollywood’un gündemine oturdu.

Chadwick Boseman 28 Ağustos 2020'de kolon kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Black Panther filminin başrol oyuncusu olan ve geçen yıl henüz 43 yaşında yaşamını yitirerek hayranlarını yasa boğan Chadwick Boseman da Ma Rainey’s Black Bottom’daki son performansıyla ödüle aday gösterildi.

2020’de yaşamını yitiren başarılı ve genç oyuncu, son performansıyla ödüle layık görüldü.

JANE FONDA’YA BAŞARI ÖDÜLÜ

Normalde gösterişli etkinliklerin ve partilerin düzenlendiği etkinlikte bu sefer ünlüler evlerinden şık kostümlerle kamera karşısında katıldı. Çok az sayıda davetlinin olduğu etkinlikte Jane Fonda’ya da bir ödül verildi.

Jane Fonda’ya yaşam boyu başarı ödülü takdim edildi.

83 yaşındaki Fonda’ya 60 yılı aşkın bir süredir sinema ve dizi kariyerinde yer aldığı ve sosyal meselelerde öne çıkarak cesaret gösterdiği için yaşam boyu başarı ödülü takdim edildi.

Ödülünü alırken Fonda, “Endüstrimizde görmekten ya da duymaktan korktuğumuz bir hikaye var. Bu hikaye hangi sesleri yücelteceğimiz ve hangilerini kısacağımızla ilgili. Sonuçta sanat, tarihte bir basamak değil bir ilerleme olmuştur. Haydi hep birlikte liderler olalım” dedi.

İŞTE ALTIN KÜRE’DEN ZAFERLE AYRILANLAR

FİLM

Drama Dalında En İyi Film

Nomadland

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film

Borat Subsequent Moviefilm

Drama Dalında En İyi Aktör

Chadwick Boseman – “Ma Rainey’s Black Bottom”

Drama Dalında En İyi Aktrist

Andra Day – “The United States vs. Billie Holiday”

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktör

Sacha Baron Cohen – “Borat Subsequent Moviefilm”

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktrist

Rosamund Pike – “I Care a Lot”

En iyi yabancı dilde film ödülünü Minari kazandı.

En İyi Yönetmen

Chloé Zhao – “Nomadland”

En İyi Yardımcı Aktör

Daniel Kaluuya – “Judas and the Black Messiah”

En İyi Yardımcı Aktrist

Jodie Foster – “The Mauritanian”

En İyi Animasyon Film

Soul

Yabancı Dilde En İyi Film

Minari

TELEVİZYON

En İyi Drama

“The Crown”

En İyi Komedi veya Müzikal

Schitt’s Creek

Drama Dalında En İyi Aktör

Josh O’Connor – “The Crown”

Queen’s Gambit, en iyi mini dizi ya da TV filmi dalında zafer kazandı. Dizinin başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy  ödülü kamera karşısında kutladı.

Galler Prensesi Diana’yı canlandıran Emma Corin, ödülünü evinde ekran karşısında kutladı.

Drama Dalında En İyi Aktrist

Emma Corrin – “The Crown”

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktör:

Jason Sudeikis – “Ted Lasso”

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktrist

Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek”

En İyi TV Filmi ya da Dizi

The Queen’s Gambit

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