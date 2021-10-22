Almanya’ya göç eden ilk nesil Türk işçiler Stuttgart’taki programda yaşadıkları zorlukları anlattı

Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün 60’ıncı yılında Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen programda ilk nesil, yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi anlattı.

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Alımı Anlaşması çerçevesinde Anadolu’nun farklı şehirlerinden Almanya’ya yapılan işçi göçünün 60’ıncı yılı vesilesiyle Almanya’nın Stuttgart kentinde bir program düzenlendi. Programa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner, Stuttgart Büyükşehir Belediye Başkanı Frank Nopper ve Baden-Vürttemberg Eyaleti’nin Parlamento Başkanı Muhterem Aras katıldı. Stuttgart Yeni Sarayı Beyaz Salonu’nda düzenlenen programda, 60 yıl önce Türkiye’den Almanya’ya işçi göçüyle gelen ilk nesil yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi anlattı.

Almanya’da artık dördüncü nesline ulaşan ve sayıları üç buçuk milyona varan Türk toplumu olduğuna dikkat çeken YTB Başkanı Eren, Almanya’da yaşayan Türklerin ekonomiden siyasete, sivil toplumdan akademiye, kültür-sanattan spora kadar hemen her alanda başarılı işlere imza attığını belirtti.

“Türkler Alman ekonomisine önemli katkı sağlıyor”

60 yıllık süreç içinde işçilikten işverenliğe evrilen göç serüveninde Türk toplumunun Almanya ekonomisine de önemli katkılar sağladığını aktaran Eren, “Tıp alanında yaptığı önemli çalışmalarla Dilek Gürsoy, kaleme aldığı eserlerle Türk-Alman edebiyatında önemli işlere imza atan Feridun Zaimoğlu, Köln Senfoni Orkestrası Şefi kıymetli besteci ve piyanist Betin Güneş, dünya çapında tanınan yetenekli futbolcu Mesut Özil ve daha adını sayamadığımız birçok değerli isim hem Türkiye hem de Almanya için esaslı bir birikimi, yıldızı parlayan bir değerler bütününü yansıtmaktadır” diye konuştu.

“Yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağlanıyor”

Almanya’da 50 farklı sektörde faaliyet gösteren Türklerin yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Eren, “Bu iş yerlerindeki yıllık toplam ciro yaklaşık 50 milyar avroyu buluyor. Bu işletmeler, en büyük ticari partnerimiz ve ikili ticaret hacmimizin 30 milyar avroyu geçtiği Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine de katkı sunmaktadır. Bugün başkentinde bir araya geldiğimiz ve 489 bin Türk’ün yaşadığı Baden Württemberg Eyaleti’nde üretim yapan Türk firmalarının da söz konusu ekonomik ve ticari ilişkilerdeki rolü büyüktür” dedi.

“1990 yılından bu yana ırkçı saldırılarda 29 Türk yaşamını yitirdi”

Batı’da yükselen aşırı sağ ve beraberinde getirdiği ırkçılık ve nefret suçlarındaki artışa da dikkat çeken Eren, “Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 1990 yılından bu yana ırkçı saldırılarda 29 Türk yaşamını yitirdi. Onları rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki kayıplarımızın anısı bizlere daha barışçıl bir gelecek için en büyük mirası oluşturuyor. Bizler, ne olursa olsun geleceğe umutla bakmayı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çeşitli müzik gruplarının Türkçe eserleriyle sahne aldığı gecede, birinci nesli temsil eden konuklara çiçek ve hediyeler verildi.