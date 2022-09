Aksaray sokaklarında “Neredesin sen” türküsüyle Neşet Ertaş’ı andılar

Aksaray Üniversitesi’nde müzik öğretmenliği bölümü okuyan 2 genç, ellerinde gitarlarıyla sokak sokak gezip Neşet Ertaş’ın türkülerini söyleyerek, ’Bozkırın Tezenesi’ni vefatının 10. yıl dönümünde andı.

Müzik öğretmeni olmak için kazandıkları Aksaray Üniversitesi’nde okuyan 2 genç ellerindeki gitarlarıyla Aksaray sokaklarında gezerek Neşet Ertaş’ın eserlerini seslendirdi, Bozkırın Tezenesini ölümünün 10. yıl dönümünde andı. Birisi Şanlıurfa’dan diğeri de Çorum’dan eğitim almak için Aksaray’a gelen Yunus Emre Şiş (20) ve Berke Kağan Sevinç (20), çocukluklarından bugüne kadar sesine aşina oldukları ’Bozkırın Tezenesi’ni vefatının 10. yıl dönümünde özlemle anarak, sokak sokak gezip vatandaşlara gitarlarıyla konser verdi. Neşet Ertaş’ın, "Neredesin sen" isimli eseriyle ona duydukları özlemi bağlamanın dışında gitarla seslendiren üniversite öğrencileri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda ve sokaklarda vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Neşet Ertaş’ın eserleri ile eğitim almak ve Bozkır kültürünü yaşamak için Şanlıurfa’dan Aksaray’a geldiğini belirten Yunus Emre Şiş, "Aksaray Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Burada Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş büyük ustanın şarkıları ile çalışıyoruz. Onun şarkıları ile güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. 1 sınıfta tanıştığım arkadaşımla güzel bir grup kurmaya çalışıyoruz. Bu grubumuzun da en güzel amaçlarından biri Neşet Ertaş ustamızı güzel bir şekilde tanıtmak yeni nesillere unutturmamak. 100 yıl boyunca böyle gelmeyecek ustalarım adını unutturmamak. Çünkü Neşet Ertaş ustamız zamanında değerini bilemediğimiz çok büyük bir usta. Umarım bundan sonra yeni nesillerimiz yeni gençlerimiz Neşet babamızı her zaman tanır, bilir, şarkılarını dinler biz de elimizden geldiği kadarıyla gitarla power’layarak Neşet babamız kadar olmasak da güzel bir şekilde okumaya çalışacağız. Umarım bizim gibi gençler çoğalır. Diğer enstrümanlarla da arkadaşlarımız Neşet Ertaş’ın şarkılarını seslendirir her zaman arkadaşlara destek amaçlı yanlarındayız. Yardımcı olabileceğimiz bir konu olursa her zaman bize ulaşabilirler. Umarım bizimle birlikte güzel bir Neşet Ertaş nesli yetişir" dedi.

Memleketi Çorum’da da Neşet Ertaş’ın eserleri ile büyüdüğünü ve Aksaray’da Bozkırın Tezenesine daha yakın hissettiğini belirten Berke Kağan Sevinç ise, "Bugün Neşet Ertaş’ı kaybedişimizin 10. yıl dönümündeyiz. Yine her zamanki gibi büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Biz arkadaşımla böyle bir şey düşündük dışarı çıkalım içimizdeki Neşet Ertaş’ı biz haykıralım onun hazinesine biz sahip çıkalım dedik. Bugün biz Neşet Ertaş’ın türkülerini haykırıyoruz yarın başka müzisyen arkadaşlar haykıracak ama bu işin temelinde Neşet Ertaş’ı sevmek önemli çünkü bize bıraktığı bu değerli hazine bu değerli türküler bunlar hiçbir yerde yok. Neşet Ertaş gibisi belki dünyaya yüz yılda bir gelir biz onu anmaya, hatırlamaya devam edeceğiz. Ben Çorum’dan geldim buraya okumak için Aksaray Üniversitesi müzik öğretmenliği 2. sınıftayım. Bizim orada Çorum’da da biz bu parçalarla büyüdük. Neşet Ertaş’ın türküleri ile büyüdük. Türkiye’nin 81 ilinde bu parçalar çalıyor, insanlar seviyor Neşet Ertaş’ın türkülerini. Pişman değilim Aksaray’a geldiğim için, Neşet Ertaş’a yakın bir memleket Kırşehir-Aksaray burada daha yakın tanık olabildim, Neşet Ertaş kültürüne bunun için gelmiştim. Neşet Ertaş’ı saygı ve sevgiyle anıyoruz" diye konuştu.