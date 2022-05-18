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AKM’in Türk Telekom Opera Salonu’nda gala gecesine özel performans

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) dijital dönüşüm ve teknoloji deneyimini kültür sanat alanına da taşıdı. AKM’nin ‘kalbi’ Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen gala gecesi, çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın sahnelediği Türk Telekom Özel Performansı katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kültür Sanat 18.05.2022, 09:41
AKM’in Türk Telekom Opera Salonu’nda gala gecesine özel performans

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) dijital dönüşüm ve teknoloji deneyimini kültür sanat alanına da taşıdı. AKM’nin ‘kalbi’ Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen gala gecesi, çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın sahnelediği Türk Telekom Özel Performansı katılımcıların beğenisine sunuldu.

Türkiye’nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi’nde önemli bir iş birliğine imza atan Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkânları sanatseverler için seferber ediyor. Şirket, Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olarak AKM’nin ‘kalbi’nde yer alan Opera Salonu’nda, gala gecesi düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın ev sahipliğinde düzenlenen gala gecesi, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın özel performansına sahne oldu.

Galanın açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan, yenilenerek geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen, bir ‘şehir mıknatısı’ gibi günün her saatinde yaşayan Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 7 yıl sürecek bu uzun soluklu desteğimiz ile yüksek teknoloji alanındaki birikimimizi milli kültürümüzün hizmetine sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirme sorumluluğuyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme ve temas ettiği herkesi değerli hissettirme yaklaşımını benimsiyoruz. Bu önemli yapıdaki teknoloji desteğimizin yanında özellikle görme ve işitme engellilerin hayatı kolaylaştıracak uygulamalarımızı entegre ettiğimiz AKM’nin, her yaştan ve her kesimden insanın keyif alacağı bir merkez olması için çalışıyoruz.”

İstanbul Senfoni Orkestrası’nın Türk Telekom Özel Performansı’nda sanatseverler, 12 parçadan oluşan repertuarı beğeniyle dinledi. Şef Hasan Tura’nın yönettiği orkestraya; Dilek Türkan, Cengiz Özkan, Görkem Ezgi Yıldırım ve Mazhar Alanson da eşlik etti. Fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için tasarlanan Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen konser izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Opera ve dijital sanat aynı sahneyi paylaştı

Gala öncesi ve orkestra performansı sırasında, salonun tamamına yansıtılan, yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan dijital sanat gösterisi de geceye damga vurdu. Verilen bilgiye göre Türkiye’de ilk defa, bir senfoni orkestrası performansı dijital içerik ile harmanlanırken, 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından Opera Salonu’nun ikonik mimarisinde gerçekleştirilen senfoniye eşlik eden dijital şov, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı. Sahne sanatları ile dijital dünyayı bir araya getiren gösteri; orkestra tarafından seslendirilen 12 eserin hikâyelerinden esinlenerek hazırlandı.

Tepeden tırnağa teknoloji ile erişilebilir sanat

Şirket sanat ve teknolojinin yanında, AKM’nin daha erişilebilir bir merkez olma misyonuna da katkı vermeye devam ediyor. Şirketin görme ve işitme engelliler için hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan uygulaması ‘Sesli Adımlar’, yakın bir zamanda Atatürk Kültür Merkezi’nde de kullanılmaya başlanacak. Böylece görme ve işitme engelli sanatseverler, Atatürk Kültür Merkezi’nin kapalı ve açık alanlarını, mobil telefonlarına yükledikleri bu özel uygulama eşliğinde ziyaret edebilecekler.

Teknoloji sanatla harmanlandı

Şirket, Atatürk Kültür Merkezi içerisinde ve Beyoğlu Kültür Yolu’ndaki tüm Wi-Fi bağlantı noktalarını ve paydaşları ile birlikte geliştirdiği yerli 5G altyapısını hazırlarken, ziyaretçiler uçtan uca sağlanan telekomünikasyon hizmetleriyle bağlantıda kalacaklar. AKM ziyaretçileri, şirketin özel ağırlama alanında (Türk Telekom Lounge) vakit geçirme imkânı bulacaklar. Atatürk Kültür Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek ‘robotcafe’ de tüm ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Şirket, AKM ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverler için etkinlikler, atölye çalışmaları ve organizasyonların yanı sıra ayrıcalıklar da sunacak.

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