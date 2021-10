ABD’li ünlü gangster Al Capone’a ait eşyalar açık artırmada 3 milyon dolara alıcı buldu

ABD’li ünlü gangster Al Capone ait 174 eşya ABD’nin California eyaletinde düzenlenen müzayede de 3 milyon dolara alıcı buldu.

ABD’nin California eyaletinde yer alan Sacramento kentindeki Witherell’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone adlı özel etkinlikte, ABD’li ünlü gangster Al Capone ait 174 eşya açık artırmaya çıkarıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı açık artırmada, Capone’a ait kişisel fotoğraflar, ateşli silahlar, mücevherler ve mobilyalar satışa çıkarıldı. Satılan eşyalar 3 milyon dolara alıcı bulurken, açık artırmadaki en popüler eşya olan Capone’un en sevdiği silah ise 860 bin dolara satıldı. Silahın, 20. yüzyıldan kalma bir ateşli silah için en yüksek satış fiyatına ulaştığına inanılıyor.

Satışa çıkarılan eşyaların Capone’un 1947’deki ölümünün ardından neredeyse 75 yıl boyunca ailesinde olduğu aktarıldı. Capone’un California’da yaşayan ve hayatta kalan 3 torunundan biri olan Diane Capone, kendisinin ve kız kardeşlerinin yaşlanması nedeniyle eşyaları satma kararı aldıklarını ifade etti.

ABD’de 1920’lerde bir numaralı halk düşmanı olarak nitelendirilen Capone, vergi kaçakçılığı nedeniyle hüküm giymiş ve cezasını Alcatraz Adası’ndaki hapishanede çekmişti.