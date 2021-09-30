banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kadıköy'de minibüsçülerin 'ölüm durağı' tepki çekiyor
Kadıköy'de minibüsçülerin 'ölüm durağı' tepki çekiyor
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!

ABD’de 90 binden fazla balkabağının bulunduğu sergi açıldı

ABD’nin Dallas kentinde 90 binden fazla balkabağının bulunduğu sergi açıldı.

Kültür Sanat 30.09.2021, 18:09
ABD’de 90 binden fazla balkabağının bulunduğu sergi açıldı

ABD’nin Dallas kentinde 90 binden fazla balkabağının bulunduğu sergi açıldı.

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Dallas kentinde 90 binden fazla balkabağı, su kabağı ve sakız kabağı ile Balkabağı Köyü, Dallas Botanik Bahçesi’ne geri döndü. Balkabağı köyünün bu yılki teması "Bugtopia" (Böcek Ütopyası) oldu. Kelebek balkabağı evleri, karınca balkabağı evleri ve örümcek balkabağı evleri dahil olmak üzere çok sayıda böcek temalı balkabağı evi ziyarete açıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P