96. doğum gününde Google usta sanatçı Sadri Alışık'ı unutmadı: Sadri Alışık kimdir?

Usta oyuncu Sadri Alışık'ın 96. doğum günü! Dev arama motoru Google ise doğum gününde Sadri Alışık'ı unutmadı ve onu doodle'a taşıdı. Kullanıcılar, doodle olan Sadri Alışık kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte, Sadri Alışık filmleri...

Doodle, ressam/illüstratör Sedat Girgin tarafından çizildi.

Google tarafından kutlama amacıyla geçici bir süreliğine arama motoru logosu üzerinde yapılan özel değişikliklere Doodle deniyor.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştı. İlk animasyonlu Doodle, 2010 yılında İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronom Isaac Newton'un anısına yapılmıştı. İlk interaktif Doodle ise aynı yıl Japonya'!da tasarlanan video oyunu Pac-Man'in 30. yıl dönümü için hazırlanmıştı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.

1925 yılında dünyaya gelen oyuncu 18 Mart 1995 tarihinde hayatını kaybetti. Sadri Alışık doğum gününde saygı, sevgi ve özlemle anılmaya devam ediyor. Google ise Türk sinemasının usta ismini unutmadı ve doodle olarak kullanıcıların karşısına çıkardı.

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu'ndan ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu, vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu'ndan ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu, vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.



1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım atan Alışık, sinemada, 1961-62'deki, Nejat Saydam'in yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Sadri Alışık, bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

SADRİ ALIŞIK NEDEN ÖLDÜ?

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DOODLE NE DEMEK?

Doodle, karalama, gelişigüzel yazma veya çizme anlamlarına geliyor. Arama motoru Google ise özel günlerde, haftalarda açılış sayfasına o kişiye veya güne özgü çizimler dahil ediyor. O günün anlam ve önemini özel hazırlanmış doodle çizimleriyle kutluyor.