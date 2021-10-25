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“800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” gerçekleştirildi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 21-22 Ekim 2021 tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 25.10.2021, 08:49
“800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” gerçekleştirildi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 21-22 Ekim 2021 tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Sempozyum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımcılara video aracılığıyla hitabıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akdeniz sahillerimiz başta olmak üzere ülkemizin bugünkü sınırlarındaki toprakların önemli bir kısmı, Selçuklu’nun büyük hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından fethedilerek ebedî vatanımız hâline getirilmiştir. Türkiye’nin önde gelen turizm ve tarım bölgelerinden biri olan Alanya’nın, fatihi olan Sultan Alaaddin Keykubat’a vefasını ismini üniversitesine vererek göstermesinden memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu.

Sempozyumun açış konuşmalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı yaptı.

Vali Yazıcı yaptığı konuşmada, “Alanya’mızın önemi için, Alanya’mızın bugünkü konumunu da pekiştirmek ve güçlendirmek için, Alanya’mızın Türk tarihindeki o önemli yerini hatırlatmak ve öğretmek için yıl boyunca birçok etkinlik düzenlendi.” dedi.

Rektör Kalan konuşmasında, “Türkiye’de Sultan Alaaddin Keykubat’ın adını verdiği üç yer vardır. Bunlardan bir tanesi hemen yakın komşumuz Konya Beyşehir’de bulunan Kubadabad Sarayı, bir diğeri Kayseri’deki Keykubad Sarayı’dır. Sonuncusu ise şehrimize verdiği ad olan Alaiye’dir” ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Kılınç ise, “Tarih çalışmalarını salt keyif almak için değil, oradaki bilgilerden ders almak için de dinlememiz, okumamız, incelememiz ve değerlendirmemiz gerekir. Tarihi, bir milletin hafızası olarak görmek lazımdır. Kurumumuz, Türk tarihinin gelişmesi ve kendisi hakkında ileri sürülen asılsız iddialara rasyonel ve bilimsel çerçevede cevap vermek üzere muhtelif çalışmalar yapmakta ve yaptırmaktadır.” diye konuştu. Türk Tarih Kurumunun şehir tarihçiliğine de önem verdiğini ifade eden Kılınç, Kurum tarafından Alanya ve Antalya bölgesi ile ilgili yayımlanan Seton Llyod ve D. Strom Rıce’ın Alanya (Alaiyya), Dr. Leyla Yılmaz’ın Antalya ve Nevzat Çevik’in Lykia adlı kitapları anımsattı.

Açış programın ardından Akdeniz Üniversitesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

Programın ikinci bölümü ise Prof. Dr. Tuncer Baykara’nın “Alanya Kalesi’nin Meseleleri” başlıklı bildirisiyle başladı.

Etkinlik çerçevesinde Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin’i makamlarında ziyaret etti.

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