Sinemaseverleri bu yıl da sinema salonlarında ağırlayacak 8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi başkanlığını edebiyatçı, senarist ve yapımcı Tarık Tufan üstlenecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi açıklandı. Yarışma jürisine bu yıl Kekeme Çocuklar Korosu, Bir Adam Girdi Şehre Koşarak, Şanzelize Düğün Salonu gibi romanların yazarı ve Uzak İhtimal ile Yozgat Blues filmlerinin senaristi Tarık Tufan başkanlık edecek.

Sosyoloji ve felsefe eğitimlerinin ardından; radyo ve televizyon için kültür-sanat alanında programlar gerçekleştiren senarist ve yazar Tarık Tufan, 2009 yılında Uzak İhtimal filmiyle, 2013 yılında da Yozgat Blues filmiyle birçok film festivalinden En İyi Senaryo ödülleri ile döndü. Tufan’ın yapımcıları arasında yer aldığı Anons filmi ise 2018 yılında Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaparken, festival kapsamında Orizzonti (Ufuklar) bölümünde Jüri Özel Ödülü ve En İyi Akdeniz Filmi ödüllerini aldı. Tufan’ın 2000 yılında ilk kitabı Kekeme Çocuklar Korosu yayımlandı. Ardından Kraliçenin Pireleri, Ve Sen Kuş Olur Gidersin, Hayal Meyal, Bir Adam Girdi Şehre Koşarak, Şanzelize Düğün Salonu, Beni Onlara Verme ve Düşerken yayımlandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyeleri

Tarık Tufan’ın başkanlığında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda filmleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında; “Canavarlar Sofrası”, “Kıyıdakiler”, Busan Film Festivalinde dünya prömiyerini gerçekleştiren “Kusursuzlar” ve Tokyo Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren “Son Çıkış” filmlerinin yönetmeni Ramin Matin; yönetmenliğini Derviş Zaim’in yaptığı “Devir”, “Balık” ve “Rüya” filmleri ile Bilal Babaoğlu’nun “Aşık”, Barış Kırımşelioğlu’nun “Posta Kutusu” gibi filmlerin görüntü yönetmenliğini gerçekleştiren Taner Tokgöz; “Kusursuzlar” , “Son Çıkış”, “Görülmüştür”filmlerinin yanı sıra 6. Boğaziçi Film Festivali’nde Vuslat Saraçoğlu’nun “Borç” filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi olan İpek Türktan Kaynak ve tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerini, Yeşim Ustaoğlu’nun “Tereddüt” filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde hem Ulusal hem de Uluslararası kategoride En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve Reha Erdem’in yönettiği “Koca Dünya” filmindeki performansıyla 4. Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan oyuncu Ecem Uzun yer alıyor.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 7 Ödül Dağıtılacak

Tarık Tufan’ın başkanlık edeceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi bu sene 100.000 TL’lik “En İyi Ulusal Uzun Metraj Film” ödülünün yanı sıra “En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Sinematografi” ve “En İyi Kurgu” ödülü olmak üzere toplam 7 kategoride 180.000 TL’lik ödül dağıtacak.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.