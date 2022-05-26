7’den 70’e resim çizdiler, katıldıkları kurs sonrası yaptıkları resimleri sergilediler

Rize’de Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen resim sergisi büyük ilgi gördü.

Rize’de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ücretsiz resim kursuna 28’i çocuk 35’i yetişkin kadın olmak üzere 63 kişi katıldı. Kursa katılan çocuklar ve kadınlar kısa sürede resim yapmayı öğrendi ve kendi resimlerini çizmeye başladı. Eğitim öğretimin bitiminde kursa katılanların çizmiş olduğu resimler Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sergilendi. Kadınlar ve çocukların çizdiği resimlere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Bütün vatandaşların Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarından faydalanabileceğini söyleyen Rize Halk Eğitim Müdürü Naci Kalaycı, “7’den 70’e sanat etkinliğinde bir araya geldik. Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarından Resim Kursu’nun sergisine geldik. Sergimizin ismi 7’den 70’ sanat. Tabii ismi böyle olunca her yaştan kişilerin eserlerini görebiliyoruz. Sergiyi gezip bakındığımız zaman eserlerin hepsi gerçekten birbirinden güzel. Birinci sınıftaki çocuğumuzun yapmış olduğu resimde çok güzel, terapi amaçlı kursa başlayan teyzemizin resmi de çok güzel. Ben buradan bütün vatandaşlara Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarına katılmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Hem çocuklarla hem yetişkinlerle kurslarına devam edeceklerini ifade eden Rize Halk Eğitim Merkezi Resim alanı Usta Öğreticisi Arzu Aslan “Kursa Eylül ayında başladık. 7-8 aylık eserlerimiz var burada. Kursa 28’i çocuk 35’i yetişkin 63 kişi katıldı. Yaz kursumuz devam ediyor zaten. Hem çocuklarla hem yetişkinlerle kursumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çok başarılı bir kurs dönemi geçirdiklerini anlatan kursiyer Seher Öksüz “Ben emekliyim. Eski hobim olan resim yapmaya geri dönmek istedim. Halk Eğitim Merkezinde Arzu hocanın kursuna katıldım. 1 yıl kadar sürdü. Pandemi nedeniyle kısa bir süre giremediğimi oldu. Yine de başarılı bir kurs dönemi geçirdik” şeklinde konuştu.