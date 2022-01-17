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74 YAŞINDAKİ MİLLİ MARATONCU BAHATTİN BEY’İN HİKAYESİ GAİN'DE

GAİN’in yaş almaya dair algıları tepetaklak eden programı “Yaşıma Başıma Bakmadan” bu hafta 74 yaşındaki Bahattin Boğaz’ı ağırlıyor. Halen çalışan ve milli maratoncu olan Boğaz, “Koşarken ölmek istiyorum, ben koşuya aşık bir insanım” diyor. Boğaz’ın gençlere tavsiyesi ise, “O günü değerlendirin. O günü güzel yaşamaya bakın. Güzel olması için ne gerekiyorsa onu yapın”.

Kültür Sanat 17.01.2022, 11:44
74 YAŞINDAKİ MİLLİ MARATONCU BAHATTİN BEY’İN HİKAYESİ GAİN'DE

İleri yaşlarına rağmen tutkularından, spordan ve yeni şeyler öğrenmekten vazgeçmeyenlerin hikayeleri, GAİN’in yeni program serisi “Yaşıma Başıma Bakmadan”da anlatılıyor. İkinci bölümde programa Kurtuluş Nazar Pastanesi Sahibi ve Milli Maratoncu Bahattin Boğaz konuk oluyor.

74 yaşındaki Boğaz, 12 yaşında Rize’den İstanbul’a gelmiş ve o yıllarda şu anda sahibi olduğu Nazar Pastanesi’nde çalışmaya başlamış. 1960 yılında Kurtuluş Kulübü’ne kaydolduktan sonra atlet olmuş ve o gün bugündür hem çalışıyor hem de koşuyor.

“Koşarken ölmek istiyorum kardeşim, ben koşuya aşık bir insanım” diyen Bahattin Boğaz, Almanya’da tam 19 defa maraton koşmuş. Avrupa ve Amerika’nın farklı kentlerinde koştuğu toplam maratonların sayısı ise 48!

“En büyük destekçim” dediği 52 senelik eşinin, kendisine morali bozuk olduğunda, “Bahattin çık biraz koş gel” dediğini keyifle anlatıyor.

Boğaz gençlere tavsiyesini ise şöyle ifade ediyor: “Tek tavsiyem, o günü değerlendirin. O günü güzel yaşamaya bakın. Güzel olması için ne gerekiyorsa onu yapın. Her yaşta dolu dolu yaşamak için bugün bir adım atın.”

Yaş ilerledikçe tutku biter mi? Bir spora, bir sanata veya bambaşka bir şeye kafayı takmak için illa 'genç' olmak mı gerekir? Kürekle İtalya'ya giden, her gün koşan, durmaksızın şarkı söyleyen, kısacası yaşına başına bakmadan bildiği yolda yürüyenlerin hikayeleri GAİN'de.

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