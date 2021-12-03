500 yıllık keyif: Türk Kahvesi’nin püf noktaları

Türkiye’de keyfin sembolü olan ve dünyada popülaritesi gittikçe artan Türk Kahvesi’nin kendine özel bir günü var. UNESCO’nun Türk Kahvesi’ni ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası’ olarak tanımladığı gün olan 5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.

500 yıllık miras

15. Yüzyıl’da Yemen’den seyyahlar aracılığıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya yayılan kahvenin Anadolu’daki geçmişi 1500’lere dayanıyor. Osmanlı’da önce saray sonra halk arasında bilinirliği artan Türk Kahvesi günlük yaşama kısa sürede damgasını vuruyor. Osmanlı’dan yükselen kahve kültürü Avrupa’ya da uzanıyor. Üçüncü nesil kahve sektörünün öncülerinden Coffee Manifesto’nun Genel Müdürü Emel Eryaman Usta, Türk Kahvesi’nin her geçen gün dünyada daha fazla ilgi gördüğünü belirterek günlük hayatın vazgeçilmezi olan Türk Kahvesi’nin gelişimini şöyle anlatıyor: “1960’ların ortalarına kadar Yemen’den gelen çekirdeklerle hazırlanan Türk Kahvesi daha sonra Brezilya çekirdekleriyle tüketicilere sunuldu. 2000’lerden itibaren ise yeni nesil kahve zincirlerinin yaygınlaşmasıyla farklı çekirdeklerle Türk Kahvesi’nin niteliği de arttı. Artık Etiyopya’dan Kolombiya’ya farklı çekirdeklerle kahve meraklıları kendi damak tadına en uygun Türk Kahvesi’ni hazırlayabiliyor.”

Coffee Manifesto’nun uzman baristası ve Türk Kahvesi şampiyonu Koray Erdoğdu, evde en iyi kahveyi hazırlamanın püf noktalarını şöyle anlatıyor:

Nitelikli Türk Kahvesi nasıl demlenir?