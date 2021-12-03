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500 yıllık keyif: Türk Kahvesi’nin püf noktaları

5 Aralık’ta Dünya Türk Kahvesi Günü tüm dünyada kutlanıyor. 1500’lü yıllardan bu yana Anadolu’da keyfin sembolü olan Türk Kahvesi artık daha nitelikli. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen özel çekirdeklerle hazırlanabilen Türk Kahvesi’nin püf noktalarını uzmanları anlatıyor…

Kültür Sanat 03.12.2021, 11:54
500 yıllık keyif: Türk Kahvesi’nin püf noktaları

Türkiye’de keyfin sembolü olan ve dünyada popülaritesi gittikçe artan Türk Kahvesi’nin kendine özel bir günü var. UNESCO’nun Türk Kahvesi’ni ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası’ olarak tanımladığı gün olan 5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. 

500 yıllık miras

15. Yüzyıl’da Yemen’den seyyahlar aracılığıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya yayılan kahvenin Anadolu’daki geçmişi 1500’lere dayanıyor. Osmanlı’da önce saray sonra halk arasında bilinirliği artan Türk Kahvesi günlük yaşama kısa sürede damgasını vuruyor. Osmanlı’dan yükselen kahve kültürü Avrupa’ya da uzanıyor. Üçüncü nesil kahve sektörünün öncülerinden Coffee Manifesto’nun Genel Müdürü Emel Eryaman Usta, Türk Kahvesi’nin her geçen gün dünyada daha fazla ilgi gördüğünü belirterek günlük hayatın vazgeçilmezi olan Türk Kahvesi’nin gelişimini şöyle anlatıyor: “1960’ların ortalarına kadar Yemen’den gelen çekirdeklerle hazırlanan Türk Kahvesi daha sonra Brezilya çekirdekleriyle tüketicilere sunuldu. 2000’lerden itibaren ise yeni nesil kahve zincirlerinin yaygınlaşmasıyla farklı çekirdeklerle Türk Kahvesi’nin niteliği de arttı. Artık Etiyopya’dan Kolombiya’ya farklı çekirdeklerle kahve meraklıları kendi damak tadına en uygun Türk Kahvesi’ni hazırlayabiliyor.”

Coffee Manifesto’nun uzman baristası ve Türk Kahvesi şampiyonu Koray Erdoğdu, evde en iyi kahveyi hazırlamanın püf noktalarını şöyle anlatıyor: 

Nitelikli Türk Kahvesi nasıl demlenir?

  • Taze öğütülmüş kahve kullanmaya özen gösterin.
  • Kahvenizi saklarken gün ışığından uzak tutun, buzdolabına koymayın.
  • Isı yayılımı daha dengeli ve homojen olduğu için bakır cezve kullanmaya özen gösterin.
  • Bakır dışında kullanılacak olan cezvelerde süre 1 dakika 45 saniye ile 2 dakika aralığında olmalıdır.
  • Kullanılacak olan su, oda sıcaklığından bir tık daha sıcak olmalıdır. 
  • Kullanılacak olan fincanın ağız kısmının dar,alt kısmının da geniş olması gerekir.
  • Kullanılacak olan cezvenin içerisine ilk önce 3 çay kaşığı (6/7 gram)   kahve koyun. 
  • Sonrası ile kullanılacak olan fincan ölçüsünde, yani bir fincan (60/70 gram) su koyun.
  • Önce kahve sonra suyu koyma nedenimiz, cezve içerisinde topaklanmayı önlemek ve bütün kahvenin su ile temasını sağlamak.
  • Karıştırmak için ahşap kaşık kullanın, bunun nedeni kullanılacak olan cezveye zarar vermemek.
  • Karıştırırken cezvenin içerisindeki su seviyesini geçmeden dairesel hareketler ile karıştırın.
  • Sonrasında hemen ocağın üzerine koyun ve demleme sırasında asla kahveye müdahale etmeyin. 
  • Çok fazla demlenmeden köpük oluşmaya başladığı andan itibaren 2,3 cm yükseldikten sonra ocaktan alın.
  • Köpüğün dağılmaması için cezveden fincana kahveyi aktarırken fincanı 45 derecelik açı ile tutarak dökün.
  • Telvenin köpükten ayrılması ve içilebilir bir ısıya gelmesi için 3 dakika bekleyin.
  • Kahvenizi içmeden önce su ile ağzınızı temizleyin.
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