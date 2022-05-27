Esenler’de düzenlenen 4. ESEV Sanat Festivali başladı. Festivale katılanlar müzik, dans gibi etkinliklerle renkli bir gün geçirdi.

Her yaştan insana ücretsiz eğitimlerin verildiği Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), 2 gün sürecek olan 4.ESEV Sanat Festivali’nin açılışı yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi festivale ev sahipliği yaptı. Festivalde yıl boyunca eğitim alan öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler, el sanatları ve geleneksel sanat stantlarında sergilendi. Festivalde Çocuk Kitapları Fuarı meraklıların ilgisine sunuldu. ESEV öğrencileri müzik dinletileri ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çocuklara festivalde patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Festival yarın konserler, imza günü, söyleşiler, eğlenceli etkinliklerle devam edecek.

“Sanat insanı iyi kılar”

Sanatın insandaki eksik olan tarafları tamamladığını ifade eden ESEV Sanat Danışmanı Abdulbaki Kömür, “Bir yıl boyunca öğrencilerimize öğretmenlerimizin öğrettiği kazandığını umduğumuz kabiliyetlerini Esenler ahalisi ve velilerine paylaşıyoruz. İki güne yayılmış bir program kimileri görsel olarak tiyatro sahnesinde görev alacaklar, kimileri alanda eserlerini sergiliyorlar bir tür festival. Sanat insanı donanımlı kılan bir uğraştır özgüven problemi yaşayan öğrencimin performans ve becerilerini ortaya koyduğunda; özgüvenlerinin yerine geldiği, sosyalleşmenin tamamlandığına şahit oluyoruz. İlla burada değil sanatın genel işlevi bu” dedi.

“Güzel bir his”

Işıl Ercan, müzisyen olma hayalini gerçekleştirmek istediğini belirterek, “Çok heyecan yaptım ama gerçekten çok mutlu oldum çok güzel bir anımdı, 8,5 yaşındayım güzel bir his insanların içinde piyano çalmak. Müzisyen olup hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Mutluyum”

Öğrenirken eğlendiklerini kaydeden Petek Akyol ise, “İki sene kadar kursa fotoğrafçılık kursuna geldik fotoğrafçılık standında durmamız istendi yardımcı oluyoruz bilgi almak isteyenlere. Beş adet fotoğrafım var hocamın fotoğraflarımı beğenip asması beni onure etti” şeklinde konuştu.