350 yıllık Çifte Minareli Medrese kapılarını Vakıf Eserleri Müzesi olarak tekrar açtı

Erzurum’un sembolü haline gelen, Selçuklu döneminden günümüze miras olan 350 yıllık Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi halinde kapılarını tekrar açtı.

350 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2011-2016’da yapılan restorasyon sonrasında, 2019’da Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun kararı ile teşhir ve tanzimi yapılarak, "müze" statüsüne alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla 2 Temmuz’da kapılarını müze olarak açan Erzurum Çifte Minareli Vakıf Müzesinde, el yazması, hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami sancağı, imaret kazanı, buhurdan, gülabdan gibi restorasyonu ve konservasyonu yapılarak müzede teşhire hazır hale getirilen 90 adet tarihi eser sergileniyor.

“Sergilenecek 500 tane eserimiz var”

Erzurum’un Anadolu’nun en önemli Selçuklu kentlerinden birisi olduğunu ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Türk-İslam Medeniyetinin bin yıllık eserlerinden birisinin içerisindeyiz. Çifte Minareli Medrese, bizi Anadolu’da ki varlığımızın tapu senedi. Daha önceden odalarımız boştu, Vakıf Eserleri Müzesi haline getirildi. Şuanda 90 tane eser sergiliyoruz. Ama sergilenecek 500 tane eserimiz var, onları da sergiye açık hale getireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burası milyonlarca insanı ağırladığımız bir merkez” şeklinde konuştu.