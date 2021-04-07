3,5 milyon yıllık “Ballıca Mağarası” Tokat turizminin cazibe merkezi olacak

Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan 3,5 milyon yıllık “Ballıca Mağarası”, turizmde cazibe merkezi olacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Orta Karadeniz Bölgesi’nde turizmi geliştirmeye yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. OKA, bugüne kadar turizm alanında Tokat’ta 37 projeye destek vererek, şehrin turizm potansiyelinin yükselmesine katkı sağladı. “Akdağ’ın Zirvesinden Kazova’ya Kırsal Turizm Rotası Projesi” ile de Ballıca Mağarası Tabiat Parkı’nda turizm faaliyetlerinin artırılması amaçlanıyor.

Tarihi eski çağlara dayanan ve doğal varlıklar açısından zengin bir coğrafyası bulunan Pazar ilçesinde yer alan 3,5 milyon yıllık bir geçmişe sahip Ballıca Mağarası, dünyadaki benzerlerinin en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Sahip olduğu doğal oluşum değerleri ile uluslararası ölçekte önem arz eden bir alan olarak Ballıca Mağarası, 2019 yılında Türkiye’den UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne giren tek miras alanı olmuştu.

OKA 6,3 milyon TL destek sağlayacak

Toplam 13,3 milyon TL bütçesi olan projeye, OKA tarafından Güdümlü Proje Desteği kapsamında 6,3 milyon TL hibe sağlanacak. Tokat İl Özel İdaresi’nin yararlanıcısı olduğu projede sosyal tesisler, kamp alanı ve kır lokantası yapımı planlanıyor. Ayrıca, agroturizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler ve ilçe turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla seyahat acentelerine ve seyahat blog yazarlarına yönelik tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi, bunların yanında, gerekli hazırlık çalışmaları ve başvuru işlemleri yapılarak, Ballıca Mağarası’nın UNESCO Dünya Mirası Asil Listesi’ne girmesi hedefleniyor.

Yeni bir kırsal kalkınma modeli kurulacak

Proje kapsamında hayata geçirilecek altyapı yatırımları ilçenin açık bir turizm merkezine dönüşerek canlanmasına, ekonomik getirilerin artırılmasına, yerel halkın da sürece dâhil edilebileceği yeni bir kırsal kalkınma modelinin kurulmasına destek sağlayacak.

Ziyaret öncesi ve sonrası dinlenme amaçlı kullanımlara yönelik sosyal tesisler, konaklamayı da mümkün hale getirecek tek katlı ev tipi ünitelerden oluşan kamp alanı, günübirlik ziyaretçiler için kır lokantası yöre halkını projeye dâhil edecek alternatif kazanç yollarını oluşturacak. Böylece ilçenin sosyoekonomik ve kültürel yapısında değişim ve dönüşüm ortamı oluşarak, işsizlik gibi sorunların çözümünde de katkı sağlanacak.

Proje, sürdürülebilir eğitim faaliyetleri ile bölge halkının turizme yönelik bilinçlendirilmesi ve eş zamanlı tanıtım faaliyetleri yürütülmesini de içeriyor.