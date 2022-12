2023 yılında Disney+ Türkiye’de yayınlanacak içerikler!

14 Haziran tarihinde ülkemizde yayına başlayan Disney+, bugüne kadar 1200’e yakın film, 600’ün üzerinde dizi ve 300’den fazla orijinal yapımdan oluşan içerik arşivini Türkiye’deki izleyicilere sundu.

Dizi, belgesel yapımlarının yanı sıra dünya sinema tarihinde ve günümüzde en çok izlenenler listesinde yer alan filmlerle de ön plana çıkan platform yeni yapımları izleyici ile buluşturmak için yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda önümüzdeki haftalarda 2023 yılında izleyici karşısına çıkacak yapımlar açıklandı.

Disney+ Türkiye’de yayınlanacak dizi ve filmler

Türkiye’de hasılat bazında tüm zamanların en iyi hafta sonu açılışını yapan Marvel Studios’tan Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ı Disney+’ta yayında. Bu ay Thor: Love and Thunder ile devam ediliyor.

Yine Aralık’ta; hasılat rekorları kıran ilk filmden tam 13 yıl sonra, heyecanla beklenen James Cameron imzalı Avatar: Suyun Yolu sinemalara geliyor, ardından ise Disney+’a. 2023 yılında da, Pixar’ın merakla beklenen filmi Elemental da önce sinemalarda ardından Disney+’ta olacak.

Tüm dünyada oldukça ses getiren global orijinal içeriklerden Willow, The Patient ve Guardians of The Galaxy Holiday Special şu an platformda yayında. Önümüzdeki dönemde;

– The Mandalorian 3. Sezonu

– Loki’nin 2. Sezonu

– Bad Batch’in 2. Sezonu

– Secret Invasion

– Welcome to Chippendales

– Fleishman is in Trouble

gibi birçok orijinal yapım Disney+ Türkiye’de yerini alacak. Herkesin büyük ilgiyle beklediği ve takip ettiği yerli orijinal içerikler konusunda da çok iddialı projeleri olduğunu belirten Media ve Direct to Consumer Genel Müdür Yardımcısı, Reklam Satış ve İş Birlikleri Başkanı Mehmet İçağasıoğlu, 14 Haziran’dan bugüne Disney+ ile 300’den fazla orijinal yapımı Türkiye’deki izleyicilerimizin beğenisine sunduklarını vurguladı.

– 9 Aralık: Recep İvedik 7

– 30 Aralık: Yılbaşı Gecesi (Film)

Bunların yanı sıra Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Bursa Bülbülü, Disney+’ta izleyiciyle buluşacak. İbrahim Büyükak’ın yarattığı ve başrolü Oğuzhan Koç’la paylaştığı Özür Dilerim filmi de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda kapalı gişe sahnelenen, Zorlu PSM, idPro ve BKM’nin yapımını üstlendiği, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’lı kadrosuyla Alice Müzikali, büyüleyici prodüksiyonu ve sahne şovuyla sadece Disney+’ta izlenebilecek.

Bunların ardından, herkes tarafından merakla beklenen, yakında yayına girmesi planlanan yerli orijinal dizilerden bahsedildi, tanıtımlar izlendi.

İçerik takvimi henüz açıklanmadığı için “Yakında” olarak bahsedilen dizilerden ilki;

Başrolünde Pınar Deniz’in yer aldığı BKM yapım imzalı, Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve Soner Caner’in yönettiği yetenekli bir yıldızın gizemli hikayesini anlatan “Aktris” dizisi oldu.

Med Yapım imzalı, yaratıcı Taylan Yapıcı’dan, senaryosunu Taylan Yapıcı ile Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başrolünde Meryem Uzerli’nin yer aldığı ve Bahadır Karataş ile Burak Çaldır tarafından yönetilen “RU” kod adlı orijinal dizi, Ege’de geçen sıra dışı bir aşk hikayesini konu alıyor.

Gizemli bir adada, bir kadının kendini arayış hikayesini konu alan, Ay Yapım imzalı, Emin Alper tarafından yönetilen ve Nükhet Bıçakçı ile Özlem Yücel tarafından senaryoya dökülen proje “Arayış”ta başrolleri Aslı Enver ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Platformda yayına hazırlanan bir diğer Ay Yapım projesi ise; Uluç Bayraktar tarafından yönetilen ve Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim’in kaleme aldığı, Can Yaman’ın başrolde olduğu, Hasan Balaban’ın efsanevi destanını konu alan “El Turco” kod adlı dizi.

Özgün konusu, iddialı kadrosuyla merakla beklenen Med Yapım imzalı bilim kurgu ve aşkı bir arada işleyen “Numen” kod adlı dizide ise başrolleri Halit Ergenç, Songül Öden ve Melis Sezen paylaşırken, yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu ile Boran Güney ve Erhan Yürük oturuyor, dizinin yaratıcısı ise Zafer Külünk.

29 Ekim’de ilk tanıtımıyla büyük ses getiren ve 1 yıl sonra yayında olacağı duyurulan Lanistar Media imzalı “Atatürk” dizisinin başrolünde Aras Bulut İynemli, yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin yer alıyor. Dünyada alanında önde gelen uzmanların prodüksiyonunda görev aldığı dizi, Atatürk’ün çocukluk yıllarından milli mücadeleye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.