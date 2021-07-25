2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti

Efeler diyarı Aydın’ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşleri yeniden başladı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden arenaya inen boğaların kıran kırana geçen güreşlerini binlerce kişi izledi.

Aydın’da geleneksel boğa güreşleri Germencik Belediyesi’nin düzenlediği ‘Boğa Güreşi Festivali’ ile start aldı. Aydın merkez ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve İzmir’den de pehlivan boğaların katıldığı güreşlerde arenaya çıkan yaklaşık 70 çift boğa, pandemi dolayısıyla aylardır evlerinden çıkamayan bölge halkına unutulmaz bir gün yaşattı. Çatımların da oldukça dengeli yapıldığı güreşlerde boğalar, kilosu, boynuz durumu ve oyunlarına göre eşleştirildi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in de izlediği güreşler dostluk içerisinde geçerken, zaman zaman rakibinden korkup kaçan boğalar heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Özel karşılaşmalarda dereceye giren pehlivan boğaların sahiplerine kupalarını veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bu işe gönül verenlere ve boğa sahiplerine bu geleneği yaşattıklarından dolayı teşekkür etti. Konuşmasına El Bab’da şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet ve ailelerine baş sağlığı dileyerek başlayan Başkan Öndeş, bir müsabaka olarak görülmesine rağmen bu işte kaybedenin olmadığını belirterek, bu kültürün yaşatılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Oldukça renkli geçen güreşleri binlerce kişi keyifle izledi.