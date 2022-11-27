2. Abdülhamid Han’ın talimatlarıyla yapılan 116 yıllık tarihi okul restore ediliyor

Osmanlı Sultanı 2’nci Abdülhamid Han’ın talimatlarıyla yaptırılan ve 1906 senesinde Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmet veren tarihi okul aslına uygun restore ediliyor.

1904 yılında Osmanlı Padişahı 2’nci Abdülhamid’in talimatlarıyla yapımına başlanan ve 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete girdi. Çizimlerini Kurmay Binbaşı Neşet Bey’in yaptığı okul, Yunan işgaline uğrayan dönmede sıkıyönetim komutanları tarafından kullanıldı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı, 2016 yılına kadar Kocahıdır İlkokulu olarak kullanıldı. Korona virüs ile mücadelede büyük rol üstlenen tarihi yapı “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışma alanı olarak hizmet verdi.

Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak 116 sene önce açılan tarihi yapı, Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından aslına uygun olarak restoreye alındı. Tarihi yapının zemin, iç ve dış cephe bölümlerinde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Günümüze kadar çeşitli alanlarda hizmet veren 116 yılık tarihi yapı uzun yıllar toz alan kapıları tek tek aslı bozulmadan temizleniyor. Tarihi yapının temelinde oluşan boşluklar ise ile güçlendiriliyor.

Çalışmaları aslına uygun bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan restorasyonda şantiye şefi Gökhan Güzel, “İkinci Abdülhamid zamanında 1904 yılında başlanan ve 1906 yılında yapımı biten tarihi yapının restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon çalışmaları Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi yapılmaktadır. Şunda bodrum katta güçlendirme ve aslına uygun sıva çalışmaları devam ediyor. Zemin ve 1. katlarda derz çalışmalarını sürdürüyoruz. Restorasyonda yaptığımız işlemler tamamen aslına uygun ve ilk yapılan işlemlere göre devam ediyoruz” dedi.