154 yıllık tarihi cami restore edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda cami ve mektep restorasyonu ile çevre düzenlemesi işi kapsamında mevcut tuvalet yıkılıp yeniden inşa edildi. Çevre düzenlemesi kapsamında ayrıca caminin bahçe duvarları da yenilendi.



Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında cami ve mektebin ahşapları hassas bir şekilde sökülerek atölyede onarıldı. Özenle yapılan çalışmalarda cami aslına uygun bir şekilde restore edildi.

Çayır Camisi’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Çayır Mahallesi Muhtarı Ferhat Erkuş, Büyükşehir Belediyesi tarafından çok özenli bir çalışma yapıldığını söyledi.



Mahalleliler olarak camide yapılan çalışmaları heyecanla takip ettiklerini ve bu tarihin daha uzun yıllar yaşayacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Erkuş, “Çayır Camimiz, tüm ilçenin heyecanla beklediği bir restorasyon sürecini geride bırakmak üzere, artık sona gelindi. Camimiz 2017 yılında yaşanan sel afetinde çok ciddi zararlar gördü. Tarihi geçmişi 1800’lü yıllara dayanan camimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından çok özel bir çalışma yapılarak tepeden tırnağa restore edildi. Camimizin restore edilmesinde emeği bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e katkılardan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Aslına uygun olarak restore edilen tarihi cami Ramazan ayı ile birlikte ibadete yeniden açılırken, cami bahçesinde ise şadırvan yapımı ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.